Si hace unos días contábamos que bares y restaurantes tienen ya la obligación de dar envases gratis para que los clientes se puedan llevar su excedente de comida (siempre y cuando no sean envases de plástico), las malas noticias para bares, comercios y supermercados siguen llegando en forma de nuevas obligaciones. En esta ocasión, tiene que ver con un nuevo sistema de retorno de envases que será obligatorio a partir de noviembre de 2026.

Así, a partir de noviembre de 2026 se tendrá que implementar en España un sistema de retorno de envases (conocido como SDDR), tal y como obliga la Ley de Residuos, siendo este un sistema que ya se está aplicando en otros países europeos como es el caso de Portugal.

En la práctica esto se traduce en que por cada envase de bebida comprado (ya sean botellas de plástico de hasta tres litros, latas o envases de cartón para bebidas) se va a tener que pagar un importe extra que será igual o superior a 10 céntimos por envase (tal y como se establece en la Ley de Envases y Residuos de Envases). Sin embargo, este dinero extra que se cobrará al consumidor por envase podrá ser recuperado íntegramente al devolver el recipiente en los puntos que se habiliten en los distintos comercios, supermercados o establecimientos.

Habrá que pagar 10 céntimos o más por envase

Por ejemplo, si un consumidor compra cinco latas de un refresco en el supermercado, se le aplicará una especie de recargo de 10 céntimos por lata, con lo que tendrá que pagar 50 céntimos extra por esta nueva normativa, que se reflejará en el ticket de compra. Sin embargo, podrá recuperar esos 50 céntimos si devuelve las cinco latas y las recicla en los puntos de reciclaje que se habiliten en el mismo u otro establecimiento. Es como una especie de "fianza".

Desde la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged) resaltan que resulta "imposible importar tal cual los modelos SDDR ya implementados en otros países. Ya que en España existen cerca de 500.000 puntos de venta, entre comercios y establecimientos del canal Horeca, en los que se comercializan envases sujetos al sistema y que además hay que implementar el servicio en más de 8.000 municipios, el 60% de los cuales aproximadamente cuentan con menos de 1.000 habitantes. Además, otro de los aspectos que hace especialmente complejo el desarrollo del proyecto es el comportamiento de los 94 millones de turistas que nos visitan cada año".

Esto afectará principalmente a supermercados o comercios, ya que en el caso de bares, restaurantes o cafeterías los productos vendidos se consumen en el establecimiento, siendo el propio local el que se encarga de reciclar los envases. De esta forma se busca "incentivar" el reciclaje a través de un pago extra por cada envase de plástico.

Hablamos con los encargados

Desde Libre Mercado nos hemos puesto en contacto con la organización creada para implantar este sistema en España, la Asociación SDDR.

Su secretario técnico, Antonio Romero, explica que "la normativa nacional marca que noviembre de 2026 es cuando el sistema tiene que estar operativo, dado que en noviembre de 2024 se informó del incumplimiento de los objetivos que marcaba la ley para 2023 y por tanto se puso en marcha el cronómetro de 2 años para su implantación. No obstante, aún quedan muchas dudas por resolver ya que falta por adaptarse nuestra norma nacional a la norma europea y por otro lado aún no se ha autorizado a ningún operador a poner en marcha el sistema. Por ello, vemos sumamente complejo que estemos preparados para hablar de un arranque tan inminente".

La puesta en marcha va con retraso

Sobre cómo funcionará la normativa en comercios o supermercados, nos dicen que "estos establecimientos tendrán que informar al consumidor que a la hora de comprar ciertos envases de bebidas se les aplicará un suplemento (depósito). Hoy la norma lo fija en al menos 0,10€/envase, que se hará efectivo a su paso por caja y que cuando se consuma el producto y se devuelva el envase en los puntos de retorno establecidos ya sean comercios, supermercados u otros, se le devolverá íntegramente el depósito que ha pagado previamente, siempre que el envase se encuentre en perfectas condiciones".

Por otro lado, le hemos preguntado si ya hay algún comercio o supermercado que haya implantado este sistema en nuestro país, cuya respuesta ha sido que "no, el sistema es cierto que está presente en otros países en Europa, entre ellos nuestro vecino Portugal, que arrancó el pasado 10 de abril, tras varios años de trabajo para la definición del modelo. Pero en nuestro país aún no se ha implantado".

Por último, hemos preguntado sobre cómo puede afectar esta norma a bares o restaurantes, y esto nos han dicho: "Este tipo de establecimientos tienen que repercutir el depósito a los consumidores, aunque la normativa europea ha incorporado unos condicionantes que les pueden eximir de trasladárselo como son: 1) Que el envase sujeto a depósito se abra en el local, 2) que el producto se consuma en el local y 3) que el envase sujeto a depósito, una vez vacío, se retorne en el local.

Un coste extra para comercios y consumidores

Aún está por ver cómo lo implantarán los distintos establecimientos en España, aunque en el caso de supermercados como Mercadona ya lo han implantado en Portugal, donde han instalado máquinas en sus tiendas en las que se puede reciclar las latas o botellas de plástico y así recuperar la "fianza" que habían depositado previamente.

Esto supondrá un coste extra para los establecimientos (que probablemente lo trasladen a los precios) y también un coste para los consumidores, que tendrán que reciclar los envases para poder recuperar una parte de su dinero.