La UE promete ayudas a los agricultores mientras acelera su agenda climática de 'fertilizantes verdes'

Después de meses de espera, al fin la Comisión Europea ha presentado su esperado Plan de Fertilizantes para garantizar el suministro en la UE y aliviar la presión sobre el campo europeo. Bruselas propone un paquete financiero con "una cantidad sustancial" que se presentará antes del verano "para proporcionar liquidez inmediata a los agricultores de cara al próximo ciclo de producción".

Además, la Comisión presentará otro paquete de normas para que los gobiernos puedan repartir con más flexibilidad las ayudas de la PAC. Según la Comisión, habrá más facilidades para adelantar pagos, nuevas líneas para dar oxígeno a las explotaciones con problemas de caja y más incentivos para gastar menos fertilizante químico y pasarse a fertilizantes orgánicos o biológicos.

La Comisión también presentará medidas para "facilitar el uso de digestatos", que son los residuos que quedan después de producir biogás con estiércol, purines o restos orgánicos. Esos residuos se pueden usar como fertilizante y la UE quiere fomentar su uso, aunque promete mantener controles medioambientales. También se compromete a aclarar las normas de aplicación de nitratos para "adaptarlas mejor a la realidad de la agricultura de ciclo fijo".

Impulso a los 'fertilizantes verdes'

Bajo el argumento de reducir la dependencia exterior, Bruselas también aprovecha el plan para impulsar productos alternativos como biomasa de algas, microorganismos, bioestimulantes o fertilizantes obtenidos de residuos y lodos de depuradora. De este modo, el documento dedica buena parte de sus propuestas a acelerar la transición hacia modelos más "circulares" y "sostenibles".

El plan también contempla reforzar el control del mercado europeo de fertilizantes, crear nuevos mecanismos de vigilancia y estudiar posibles reservas estratégicas para evitar futuras crisis de suministro. Bruselas incluso analizará fórmulas de compra conjunta y nuevos sistemas de almacenamiento para amortiguar las subidas de precios.

El comisario europeo de Agricultura, Christophe Hansen, defendió la necesidad de producir más fertilizantes dentro de Europa y reducir la dependencia exterior: "La seguridad alimentaria empieza por la seguridad en fertilizantes. Europa debe producir más y depender menos de otros para los nutrientes que sostienen nuestra agricultura".

Pese a ello, el documento mantiene intacta la apuesta comunitaria por la descarbonización y vincula parte del futuro del sector a las políticas climáticas europeas y al impulso de fertilizantes considerados "verdes".