Una "experiencia bastante mejorable" y "horrible": las reseñas de la empresa de las hijas de Zapatero What the Fav

Este martes se ha conocido la decisión de la Audiencia Nacional de imputar al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el marco del caso Plus Ultra. En consecuencia, Zapatero declarará como investigado el 2 de junio ante el tribunal. En este contexto, tal y como hemos informado en Libertad Digital, además del registro del despacho de José Luis Rodríguez Zapatero, este mismo martes se ha producido también el registro de las oficinas de la empresa What the Fav, la agencia de las dos hijas del expresidente, por parte de la UDEF.

¿Qué es el caso Plus Ultra? El caso Plus Ultra fue inicialmente una investigación judicial realizada en España y centrada en la ayuda económica de 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea Plus Ultra Líneas Aéreas en 2021, en el contexto de la pandemia de covid 19, a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas gestionado por la SEPI. Varias formaciones políticas y organizaciones cuestionaron si Plus Ultra reunía los requisitos para ser considerada una empresa "estratégica" para la economía española, alegándose que era una aerolínea pequeña, con pocos vuelos y que su viabilidad era dudosa, rescate justificado en todo momento por el Gobierno. A raíz de una denuncia de Vox, un juzgado de Madrid abrió diligencias para investigar un posible delito de malversación y prevaricación en la concesión de la ayuda. El caso ha tenido varios altibajos, incluyendo el bloqueo temporal de la ayuda por orden judicial, y la causa fue archivada y reabierta parcialmente en distintas fases. La Fiscalía Anticorrupción también investigaba si parte de los fondos recibidos pudieron haber sido desviados o usados para supuestas operaciones de blanqueo con vínculos en España, Francia y Suiza. En el marco de una investigación que se mantiene bajo secreto de sumario, el 11 de diciembre de 2025 fueron arrestados por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional el propietario y presidente de Plus Ultra, Julio Martínez, y el CEO de la aerolínea, Roberto Roselli, por un presunto delito de blanqueo de capitales, tras el registro de la sede. El caso está dirigido por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid dirigido por la juez Esperanza Collazos. Las actuaciones incluyen incautación de documentación fiscal, servidores, teléfonos y archivos empresariales para reconstruir movimientos financieros sospechosos. Esta causa no es exactamente la misma que la que investigaba el rescate de 53 millones de euros otorgado por la SEPI en 2021 —archivada en 2023 por plazos procesales—, sino una pieza separada centrada en el presunto blanqueo de capitales y posible fraude fiscal. Lo que se estaría investigando es si parte de los fondos pudo haberse usado para pagar préstamos vinculados a una red de blanqueo conectada con dinero procedente de Venezuela y operaciones en España, Francia y Suiza, por lo que hay cooperación entre la Fiscalía Anticorrupción y fiscalías extranjeras. Leer más

En cualquier caso, resulta también curioso que, aparentemente, el servicio de la empresa no satisfizo a buena parte de sus clientes. Así se desprende de un análisis de las reseñas publicadas en Google por usuarios que contrataron en algún momento los servicios de la consultora.

Pésimas reseñas

Una de las claves de la trama de presunta corrupción en la que se ha visto implicado el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, radica en la empresa que tenían las hijas del dirigente socialista. De este modo, la vinculación fundamental de la agencia de comunicación What the Fav con la trama residiría en que esta compañía habría recibido dinero de Análisis Relevante.

De hecho, como podemos comprobar a continuación, la calificación promedio que se desprende de un total de casi 50 reseñas publicadas no llega a los 3 puntos sobre 5. Concretamente, la calificación media es de 2,9 puntos, constando de una mayoría de evaluaciones que calificaban los servicios de la empresa con solo un punto. Más curioso aún es que, frente a esto, otra buena parte de las reseñas sea de 5 puntos.

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Así, algunas personas aseguran que los servicios de la empresa eran "verdaderamente pobres en la presentación y en el trato", denunciaba un usuario, que señala que los precios eran "poco claros, poco transparentes". Del mismo modo, otras personas aseguraban que en la empresa eran "muy poco profesionales, mal trato y muy MUY mala gestión".

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Del mismo modo, otros usuarios denunciaban que el servicio de la empresa era "horrible". De hecho, algunas personas también denunciaban que "la verdad que experiencia bastante mejorable".

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Precisamente, después de que la Audiencia Nacional haya imputado a Zapatero, algunas personas han aprovechado para escribir nuevas reseñas en el perfil de la empresa en Google, donde hacen referencia a la situación judicial del expresidente del Gobierno. "Se viene cerrada de chiringuito" o "pagado con tus impuestos", señalan algunas de estas publicaciones. "Espero que salga todo pronto a la luz... y dejéis ya de mangar", aseveran otros.

Extrañas reseñas positivas

En cualquier caso, es cierto que también podemos encontrar algunas reseñas positivas que alcanzan los 5 puntos (sobre 5). De este modo, algunas personas aseguran en estas publicaciones que "tener este tipo de agencia al alcance de la mano es un plus", destacando que la empresa cuenta con "personal super atentos y profesionales". En este sentido, otros usuarios insisten en que son "muy atentos y creativos".

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Sin embargo, como podemos comprobar, resulta también curioso que la mayoría de usuarios que dejaron una buena reseña de la empresa no han escrito muchos otros mensajes en el apartado de reseñas de Google. De hecho, alguno de estos usuario únicamente ha escrito una única reseña.