Andalucía prohíbe el uso de detectores de metal para buscar restos arqueológicos

La Junta de Andalucía ha impuesto nuevas restricciones contra el uso de detectores de metales para buscar restos arqueológicos. Así lo recoge la Ley 4/2026, de 24 de marzo, de Patrimonio Cultural de Andalucía, en cuyo artículo 103, relativo al uso de detectores de metales y otros instrumentos, se detalla que "queda prohibido el empleo de detectores de metales u otros instrumentos que permitan la localización de vestigios arqueológicos".

En este sentido, la normativa aclara que esta prohibición no será aplicable "cuando el uso de estos aparatos no tenga la finalidad de localización de restos arqueológicos". Del mismo modo, no será aplicable cuando esta actividad sea realizada por la Administración General del Estado, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, el Cuerpo de Agentes de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y el personal autorizado de las empresas suministradoras de energía eléctrica, agua, gas y servicios de telecomunicaciones.

Así las cosas, la normativa establece también que "cuando con ocasión de la utilización de detectores de metales u otros instrumentos similares prevista en el apartado anterior se detectara la presencia de restos arqueológicos de cualquier índole, se suspenderán de inmediato las actuaciones, no se realizarán remociones del terreno o intervenciones de cualquier otra naturaleza y se deberá dar conocimiento (...) a la Consejería competente en materia de patrimonio cultural o al Ayuntamiento del término municipal".

Sanciones

Con todo, la ley también detalla cuáles son las sanciones previstas ante las infracciones cometidas contra lo contenido en la norma. Así, en su artículo 159 se detalla que "las infracciones en materia de patrimonio cultural con multas de hasta 10.000 euros para las infracciones leves".

Asimismo, la ley explica que, en caso de infracciones graves, la multa sería de entre 10.001 y 150.000 euros. Del mismo modo, "para las infracciones muy graves, una multa de entre 150.001 y 1.000.000 de euros, que podrá incrementarse hasta un porcentaje del 20% de la sanción cuando el beneficio obtenido como consecuencia de la infracción sea mayor".