Guerra del Ayuntamiento de Barcelona contra los supermercados 24 horas

El Ayuntamiento de Barcelona ha anunciado este miércoles que se suspenden las nuevas licencias de apertura de autoservicios y superservicios que abren las 24 horas. Esta medida estará vigente durante un año mientras "se trabaja en una nueva regulación específica para proteger el comercio de proximidad, preservar la diversidad comercial y evitar procesos de saturación y de monocultivo en determinadas zonas".

A través de este comunicado el ayuntamiento ha suspendido las nuevas licencias a los diferentes tipos de establecimientos alimentarios que, según su licencia, pueden estar abiertos las 24 horas del día.

A este tipo de locales afecta la medida:

Polivalente alimentario (un tipo de establecimiento que vende una amplia variedad de productos alimentarios).

Autoservicio (de 60 a menos de 150 metros cuadrados de superficie de venta).

Superservicio (de 150 a menos de 400 metros cuadrados de superficie de venta).

Superservicio con venta al detalle de productos cárnicos (de 250 a menos de 400 metros cuadrados de superficie de venta).

Tienda de conveniencia (que deben estar abiertas al público al menos durante 18 horas al día)

Como se indica en el anuncio, esta suspensión se extiende tanto a la concesión de nuevas licencias como a la tramitación de comunicaciones para obras destinadas a la implantación o ampliación de estas actividades, de manera que no se podrán abrir más locales de este tipo durante un año y los que ya existen no podrán ampliar su actividad. Sin embargo, esta política no afecta a los mercados municipales.

El motivo principal de esta prohibición, según se desprende del comunicado oficial, radica en que en este tipo de establecimientos se estarían cometiendo de forma generalizada numerosas infracciones relacionadas con los requisitos de la licencia, así como infracciones de salud pública.

¿Los motivos? Numerosas infracciones en estos locales

Por ejemplo, la nota de prensa emitida por el Ayuntamiento de Barcelona menciona una multiinspección realizada en el distrito del Ensanche en 2024, en la que se inspeccionaron 112 establecimientos de este tipo. En dicha inspección se detectaron más de 1.440 infracciones relacionadas con los requisitos de la licencia, 252 infracciones de salud pública, 163 infracciones de gestión de residuos, 123 infracciones en materia laboral y 116 infracciones relacionadas con Hacienda.

En el comunicado también se expresa lo siguiente: "Las infracciones que se detectan principalmente son de actividad no ajustada a la licencia, infracciones relacionadas con la protección contra incendios, otras vinculadas a incumplimientos de la normativa de alcohol, y al ámbito de seguridad alimentaria, temas de higiene e incumplimientos de obligaciones de presentar planes de control. Los datos muestran que se trata de una actividad con elevada concentración de incumplimientos administrativos, sanitarios, laborales y urbanísticos, con impacto directo sobre la convivencia, el descanso vecinal, la gestión de residuos y la salud pública".

Sin embargo, esto no es todo, ya que la inspección ordinaria en la ciudad en materia urbanística y de salud pública ha realizado un total de 2.880 inspecciones, que han generado 87 precintos provisionales, 513 órdenes de restitución, 253 sanciones y 85 multas coercitivas por un valor de 440.180 euros. De esta forma, se observa que la motivación principal de esta prohibición se debe a un intento de contener todos los efectos negativos que hemos mencionado.