El campo alerta de que el cereal español afronta la campaña "más cara y menos rentable de la historia"

El cereal español atraviesa un momento delicado que las asociaciones agrarias resumen con una frase muy simple: "cada vez cuesta más producir y cada vez se cobra menos".

Los agricultores denuncian que la campaña actual amenaza con convertirse en "la más cara de la historia y la menos rentable" y, por ese motivo, el sector se manifestará este miércoles 20 de mayo en Valladolid.

Problema de costes

El problema no es que falte cereal. Varios gobiernos autonómicos manejan estimaciones relativamente optimistas gracias a las lluvias del invierno y primavera, unas previsiones, por cierto, que las asociaciones agrícolas están rebajando para evitar el desplome de los precios.

La clave está en los costes. La guerra de Irán ha disparado el precio de los fertilizantes, el gasóleo y, en general, la logística asociada al cultivo y transporte. Según cálculos de Asaja, algunos fertilizantes ya rondan los 450 euros por tonelada (la urea ha subido cerca de un 50 % desde finales de febrero), mientras el cereal se paga alrededor de 200 euros por tonelada.

"Hemos hecho la sementera más cara de la historia en gastos y sin incremento de precios de los cereales; estamos trabajando a pérdidas", ha señalado el presidente sectorial de Asaja, Arsenio García Vidal.

Alerta de roya

Por si no fuese suficiente, la Junta de Castilla y León ha alertado estos días de la aparición de roya amarilla en parcelas de trigo, una enfermedad fúngica que puede extenderse rápidamente con humedad y temperaturas suaves.

La aparición de roya no siempre implica un gasto extraordinario para los agricultores, ya que muchos cultivos reciben de forma habitual tratamientos fungicidas para controlar distintas enfermedades. Sin embargo, en campañas especialmente húmedas, muchos productores deciden realizar una segunda pasada que inicialmente no estaba prevista, lo que supone un sobrecoste inesperado para muchas explotaciones.

¿El cereal está barato?

Entonces, ¿está barato el cereal? Pues depende de cómo se mire. En Europa, los mercados de futuros llevan semanas muy movidos. El trigo y el maíz han rebotado estos últimos días en París-Euronext tras conocerse que China se ha comprometido a comprar al menos 17.000 millones de dólares al año en productos agrícolas de Estados Unidos. Sin embargo, las subidas siguen lejos de los niveles que muchos agricultores consideran rentables.

En España, las lonjas muestran un mercado muy parado: pocas operaciones, precios estancados y mucha incertidumbre antes de la cosecha. Además, el cereal español compite con producto que llega de Ucrania, Rusia o Francia, así que los agricultores dependen de un mercado global sobre el que tiene muy poco control.

¿Qué piden los agricultores?

Desde Asaja plantean que sería una buena medida que España otorgue ayudas del 75% sobre lo que se han encarecido, ya que con las medidas anticrisis del Gobierno, de 55 euros/hectárea, "no es suficiente". También alertan de que este encarecimiento se notará en los precios de los alimentos.

Por su parte, el secretario general de UPA, Cristóbal Cano, ha pedido que se aplique la Ley de la Cadena Alimentaria y responsabilidad a los intermediarios, para evitar la especulación.

¿Dónde y cuándo es la protesta?

Los agricultores se concentrarán este miércoles 20 a partir de las 11:30 horas en la Plaza de Zorrilla, en el centro de Valladolid. De allí la manifestación partirá, recorriendo las calles de la ciudad, hasta la sede de la Delegación del Gobierno, para proseguir hasta la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, donde concluirá.