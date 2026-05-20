El caso Shakira destapa el "abuso sistemático" de Hacienda: "Funciona como una mafia"

Amenazas a los contribuyentes con procedimientos penales, la ruina financiera o el descrédito público se han convertido en el modus operandi de la Agencia Tributaria. Es lo que denuncia el socio fundador del bufete de abogados internacional Amsterdam & Partners, Bob Amsterdam. Según el letrado, el fallo judicial de la Audiencia Nacional conocido este lunes y que le da la razón a la cantante Shakira no solo supone una victoria moral y económica para la artista colombiana, sino que destapa un "abuso sistemático" de la Agencia Tributaria y sienta un precedente histórico para miles de contribuyentes en España.

La Audiencia Nacional considera que Hacienda no ha sido capaz de demostrar que Shakira vivió durante 183 días en España, lo que la convertiría en residente fiscal, con las consecuentes obligaciones tributarias. Es más, demuestra en su duro fallo que en ese año ni estaba casada ni tenía hijos ni empresas en nuestro país, como tampoco sus núcleos económicos y familiares. Por todo, la propia cantante redactó un comunicado el lunes en el que, aunque se mostraba aliviada por la sentencia –a pesar de que la Agencia Tributaria quiere recurrirla al Tribunal Supremo–, lamentó las campañas orquestadas para "destruir" su reputación, que afectaron a su salud y al bienestar de su familia. "Cada paso del proceso fue filtrado, distorsionado y amplificado, utilizando mi nombre e imagen pública para enviar un mensaje amenazante al resto de contribuyentes", redactaba. Pero el daño ya está hecho. Para Bob Amsterdam, esta resolución "no logrará repararla plenamente", pero sí establecerá un precedente increíble "para los miles de contribuyentes que son abusados rutinariamente por esta organización que parece no reconocer límites legales".

Además, el hecho de que una artista internacional de renombre como Shakira hable en estos términos de la Hacienda española no beneficia para nada la imagen de nuestro país, en el cual los inspectores fiscales van a comisión por los expedientes que abren, tal y como recuerda a Libre Mercado el abogado Amsterdam. "La Agencia Tributaria funciona como una mafia porque los inspectores se benefician individualmente, mediante bonus, de las liquidaciones que practican", denuncia. A lo que se le suman otro tipo de irregularidades como "amenazar a los contribuyentes con procedimientos penales, la ruina financiera o el descrédito público para forzarles a llegar a acuerdos con Hacienda respecto de reclamaciones que muy bien podrían carecer de fundamento jurídico", explica. Asimismo, hay que sumarle que en España "se exige el pago íntegro de las cantidades reclamadas por el inspector antes de poder comparecer ante un tribunal independiente", lo que incrementa el poder de presión ejercido por el inspector.

Pero además, según el socio fundador de Amsterdam & Partners: "los descuentos que se ofrecen de forma rutinaria para evitar litigios que Hacienda pierde con frecuencia, combinados con los ataques contra celebridades o 'trofeos' mediáticos destinados a infundir miedo, me llevan a considerar que la analogía con una mafia es plenamente pertinente".

De momento, la sentencia de la Audiencia Nacional condena a pagar a la Agencia Tributaria unos 55 millones de euros a Shakira, dinero con el que ella no ha podido contar en los últimos años al tenerlo retenido. Pero la victoria judicial de la cantante de Colombia contrasta con la cantidad de españoles de mucho menor nivel adquisitivo también perseguidos por Hacienda que hace que la afirmación de que solamente se fija en las grandes fortunas sea un mito. Muestra de ello es lo que relata a Libre Mercado, Bob Amsterdam: "Somos las personas normales quienes sufrimos su ira" y, de hecho, su despacho trata con muchas de sus víctimas. La última, el pasado fin de semana, cuando tuvieron que tranquilizar a una contribuyente "que amenazaba con suicidarse tras haber sido advertida de una posible pena de prisión. Esta mujer había enviudado recientemente".