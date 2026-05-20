El PP ha recibido esta semana el respaldo del Congreso a la toma en consideración de su Ley antiokupación y ha logrado sacar adelante los cinco puntos de su moción sobre vivienda, mientras el PSOE ha cosechado una importante derrota, ya que el Pleno ha rechazado cinco de los ocho puntos de su PNL sobre este tema.

La iniciativa del PP plantea como soluciones a la okupación el desalojo de los okupas en 24 horas, endurecer sus condenas e impedir el empadronamiento en las viviendas okupadas. Este fenómeno afecta ya a más de 100.000 viviendas en España y deja desamparadas a miles de familias.

La Proposición de Ley incluye asimismo los delitos en los procedimientos de enjuiciamiento rápido, establece condenas para aquellos que alienten o fomenten la okupación, y habilita a las comunidades de propietarios para que puedan actuar en los procesos judiciales contra los okupas y adoptar medidas preventivas.

El respaldo del Pleno a la Proposición de Ley del PP supone, además, un duro revés para Francina Armengol, que lleva bloqueando durante más de dos años la misma ley antiokupación aprobada por el Senado. Lo ocurrido evidencia aún más que la norma lograría los apoyos suficientes para ser aprobada.

El PP ha logrado, además, este miércoles aprobar los cinco puntos que componen su moción sobre las políticas en materia de vivienda de este Gobierno, mientras que el PSOE ha recibido un golpe con el rechazo del Pleno a cinco de los ocho puntos de su PNL sobre el parque público de vivienda.