La advertencia de Garicano sobre Plus Ultra hace cinco años: sin aviones, arruinada y se quedará con el dinero

El polémico rescate de Plus Ultra, por parte del Gobierno en el año 2021, le ha estallado en la cara a José Luis Rodríguez Zapatero, que acaba de ser imputado por la Audiencia Nacional en el marco de una investigación por blanqueo de capitales centrada en la aerolínea chavista.

Al antiguo secretario general del PSOE se le atribuyen implicaciones tan graves en el caso Plus Ultra como integración en organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental. Según las investigaciones, Zapatero podría haber maniobrado para que el Ejecutivo de Pedro Sánchez rescatara a la compañía con 53 millones de euros a cambio de comisiones.

Un rescate dudoso desde el principio

Lejos de atisbar que Zapatero podría estar moviendo hilos en la sombra para desviar dinero público a Plus UItra, ya en 2021, el propio rescate de la compañía en el marco de la Covid y a través de la Sepi fue duramente cuestionado. Uno de los principales motivos de sospecha: el dudoso carácter "estratégico" que el Gobierno le estaba dando a la operación.

En ese momento, entre las voces más críticas con el rescate estaba la de Ciudadanos, que llegó a informar a Bruselas del "incumplimiento por parte del Reino de España de los requisitos exigidos por la normativa europea en la concesión de una ayuda de estado" señalaba el entonces eurodiputado del partido, Luis Garicano.

Plus Ultra fue rescatada en marzo del 2021 y Garicano presentó en abril a la Comisión Europea un documento en el que recogía todo tipo de riesgos financieros y jurídicos asociados a la operación. En junio, también lo denunció ante el Tribunal de Cuentas, pero fue archivado. Cinco años después, las nuevas investigaciones judiciales ponen de manifiesto el sinsentido de este rescate.

Tal y como denunció entonces Garicano, Plus Ultra tenía una cuota de mercado muy reducida y arrastraba problemas financieros anteriores a la pandemia. Además, la aerolínea habría utilizado un préstamo procedente de Panamá para aparentar solvencia financiera, pero parte de ese dinero era "indisponible" y no podía utilizarse libremente. Es decir, la situación patrimonial de la empresa había sido maquillada para acceder a las ayudas públicas. Por tanto:

No era una empresa estratégica: "tenía cuatro aviones, solo volaba a tres países y tenía una cuota de mercado del 0,1% del mercado español" avisaba Garicano.

"tenía cuatro aviones, solo volaba a tres países y tenía una cuota de mercado del 0,1% del mercado español" avisaba Garicano. La compañía ya atravesaba dificultades antes del Covid-19: desde su creación en 2015, Plus Ultra no había tenido beneficios ningún año (en 2019, antes de la pandemia, tuvo 2,7 millones de pérdidas). Acumulaba 13 millones de pérdidas, es decir más de la mitad de su capital suscrito (19,2 millones), requisito para considerar a una empresa "en crisis" y no poder optar al rescate estatal. Por tanto, para cumplir con el requisito y recibir la ayuda, Plus Ultra utilizó un préstamo participativo simulado de 6,3 millones que le dio la empresa panameña Panacorp. "¡Huele fatal!" denunciaba Garicano.

desde su creación en 2015, Plus Ultra no había tenido beneficios ningún año (en 2019, antes de la pandemia, tuvo 2,7 millones de pérdidas). Acumulaba 13 millones de pérdidas, es decir más de la mitad de su capital suscrito (19,2 millones), requisito para considerar a una empresa "en crisis" y no poder optar al rescate estatal. Por tanto, para cumplir con el requisito y recibir la ayuda, Plus Ultra utilizó un préstamo participativo simulado de 6,3 millones que le dio la empresa panameña Panacorp. "¡Huele fatal!" denunciaba Garicano. Ayuda desproporcionada: según la ley, la ayuda no puede ser mayor a las pérdidas de capital sufridas entre 31/12/2019 y el momento de la solicitud, el 02/09/2020. En el caso de Plus Ultra, consta que, a finales de octubre de 2020, había perdido, 16,3 millones. "El Gobierno le ha dado una ayuda ¡3 veces mayor que la cantidad legalmente permitida! a una empresa controlada por personas de dudosa reputación" avisaba el eurodiputado en referencia a los altos cargos vinculados con el chavismo venezolano.

según la ley, la ayuda no puede ser mayor a las pérdidas de capital sufridas entre 31/12/2019 y el momento de la solicitud, el 02/09/2020. En el caso de Plus Ultra, consta que, a finales de octubre de 2020, había perdido, 16,3 millones. "El Gobierno le ha dado una ayuda ¡3 veces mayor que la cantidad legalmente permitida! a una empresa controlada por personas de dudosa reputación" avisaba el eurodiputado en referencia a los altos cargos vinculados con el chavismo venezolano. Existía un alto riesgo de que el dinero público no fuera recuperado: "Incluso con unas estimaciones tan optimistas, Plus Ultra espera perder 34 millones entre 2020 y 2022. ¿Cómo va a poder cubrir el agujero de pérdidas acumuladas y devolver 53 millones en 2026 (como se ha comprometido con la SEPI), sabiendo que jamás ha generado beneficios?" se preguntaba Garicano. A día de hoy, la compañía no ha devuelto ni un euro del principal.

Llevo meses alertando de las irregularidades en el rescate a Plus Ultra. He presentado una denuncia ante la Comisión Europea y el Gobierno ha tenido que dar explicaciones. Tras estudiarlas a fondo, me reafirmo: Es una ayuda de Estado ILEGAL. Abro HILO con la investigación🔎 1/19 pic.twitter.com/nyNVTUXgKY — Luis Garicano 🇪🇺🇺🇦 (@lugaricano) May 25, 2021

Ahora, el caso ha adquirido una nueva dimensión en 2026 y su gravedad va en aumento. Un lustro después de su denuncia, Garicano asegura a Libre Mercado que, detrás de esta operación, "esperaba que tuviera que haber algo de corrupción muy significativo porque realmente aquello era extremadamente extraño. Lo que me ha desesperado, y lo que sugiere todavía más corrupción, es que se hayan tardado cinco años en investigar y que solo lo sepamos porque se han metido las fiscalías de otros países" comenta.

Preguntado por si cree que son comprensibles las críticas a la propia existencia de la Sepi, cuando nos encontramos casos como este, Garicano lamenta que "la realidad es que el Estado emprendedor son unos señores que ya conocemos en lo que se gastan el dinero y que usan ese poder del Estado para colocar a sus amigos y para conseguir extraer recursos".