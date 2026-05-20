La Agencia Tributaria mantiene como prioridad este año perseguir casos como el de Shakira

Tras años de calvario, Shakira ha logrado una de las victorias judiciales más importantes de los últimos tiempos frente a la Agencia Tributaria. Esta semana hemos conocido que la Audiencia Nacional ha anulado las liquidaciones y sanciones que el fisco impuso a la cantante por el ejercicio fiscal de 2011, lo que obligará a Hacienda a devolver a Shakira 55 millones de euros más las costas.

Los hechos de esta sentencia demoledora se remontan al 2011, año en el que Hacienda decidió considerar a Shakira residente fiscal en España "quedando obligada a tributar por la renta mundial obtenida en dicho ejercicio, con independencia del lugar donde se hubiese producido y cualquiera que sea la residencia del pagador" reza el texto. Como la cantante se consideraba residente en el extranjero, no presentó declaración.

"Contrario a derecho"

Sin embargo, en este caso, Hacienda "no ha acreditado" que la cantante hubiera permanecido en España en 2011, "en los términos exigidos por el artículo 9.1 de la Ley 35/2006, por más de 183 días, sino que, entre días certificados y presuntos, la estancia es de 163 días". Tampoco "ha probado que tiene el núcleo de intereses económicos en España y relaciones familiares con residentes en España" considera la Audiencia Nacional.

Para ser considerado residente fiscal en España, el artículo 9.1 de la Ley 35/2006, "es claro", señala el texto, ya que determina que la residencia fiscal se produce por "la estancia de 183 días en el año natural en territorio español o porque radique en España el núcleo principal o la base de sus actividades o intereses económicos, de forma directa o indirecta, con la presunción de residencia habitual en territorio español cuando, de acuerdo con los criterios anteriores, resida habitualmente en España el cónyuge no separado legalmente y los hijos menores de edad que dependan del contribuyente".

Y ninguno de los anteriores supuestos se daban en el caso de Shakira, por lo que la sentencia aporta frases tan demoledoras como que "es obvio que las liquidaciones que nos ocupan y las consiguientes sanciones, son contrarias a Derecho, porque parte de la idea de que la recurrente tenía en el ejercicio 2011, su domicilio fiscal en España, y ello no ha quedado acreditado".

La residencia fiscal, en la diana

Pero la obsesión de Hacienda por adjudicar la residencia fiscal española a contribuyentes extranjeros del perfil económico de Shakira no es nueva. Lo mismo ocurre con los contribuyentes españoles que deciden cambiar su residencia fiscal al extranjero, en muchos casos, por los elevados impuestos en nuestro país. El fisco está persiguiendo a conciencia a estos ciudadanos.

Así figura en el Plan de Control Tributario de Hacienda para 2026. Este documento contiene las directrices que va a seguir Hacienda durante todo el año y sus principales líneas de actuación.

De nuevo, en este ejercicio, el fisco tendrá entre su larga lista de prioridades el "análisis patrimonial y el control de patrimonios relevantes", y dentro de ellos, "la existencia de conductas extremadamente lesivas para los intereses de la Hacienda Pública relacionadas con la simulación de la residencia fiscal fuera del territorio español o por el acogimiento improcedente a convenios de doble imposición, especialmente en casos de personas físicas, con la principal finalidad de obtener una tributación efectiva inferior a la debida" avisan.

En este punto, el fisco también pondrá el foco este año en la residencia fiscal de los influencers. "Tenderá también especialmente al análisis de la verdadera residencia fiscal de quienes participan en las nuevas formas de negocio surgidas a raíz del auge de las redes sociales y el marketing de influencia, un modelo basado en la colaboración entre marcas y personas con capacidad de generar impacto en las decisiones de consumo de sus seguidores" explica el documento publicado en el BOE. Los cambios de residencia entre comunidades autónomas también serán este año primordiales para Hacienda.