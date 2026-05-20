La alimentación española esquiva el golpe de Trump y vuelve a batir récords: estos son los productos que más exportamos

La industria española de alimentación y bebidas volvió a demostrar en 2025 que España sigue siendo una de las grandes potencias exportadoras incluso en un contexto internacional marcado por el proteccionismo, la incertidumbre comercial y las tensiones arancelarias impulsadas desde Estados Unidos.

Según el Informe Económico de la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB), las exportaciones del sector alcanzaron un nuevo récord histórico de 52.564 millones de euros, un 3% más que el año anterior. Además, el volumen exportado aumentó un 4,8%, un dato especialmente relevante después de varios ejercicios en los que buena parte del crecimiento venía explicado por la inflación y el encarecimiento de los productos —ganábamos más dinero pero en realidad vendíamos menos productos—.

La industria alimentaria española encadena así 18 años consecutivos de superávit comercial y consolida un saldo positivo de 14.805 millones de euros, confirmando que el sector continúa siendo uno de los principales motores de la economía española pese al complicado escenario internacional.

Europa compensa el golpe de EEUU

El principal lastre para las exportaciones españolas llegó desde Estados Unidos. Las ventas al mercado norteamericano se desplomaron un 9,6%, hasta los 3.041 millones de euros, como consecuencia de la nueva ofensiva arancelaria impulsada por la Administración de Donald Trump, la inseguridad regulatoria y la volatilidad cambiaria.

Estados Unidos, que el año pasado había escalado hasta el cuarto puesto entre los principales destinos de la alimentación española, cae ahora a la quinta posición. A pesar de ello, "el mercado estadounidense es irrenunciable", advirtió el director general de FIAB, Mauricio García de Quevedo, que atribuyó la caída "a los aranceles y a la inseguridad jurídica que afecta a las empresas".

Pese al frenazo estadounidense, el sector ha logrado compensar el golpe gracias al empuje de otros mercados, especialmente dentro de la Unión Europea. Francia se mantiene como principal comprador de alimentos y bebidas españoles, con importaciones por valor de 7.695 millones de euros y un crecimiento del 3,2%.

Italia alcanzó los 6.483 millones (+3,1%), mientras que Alemania y Portugal registraron avances todavía más intensos, del 8,8% y el 8,2%, respectivamente.

Los datos vuelven a reflejar que, incluso en un contexto de creciente proteccionismo internacional y de preocupación por los acuerdos con Mercosur, Australia, India o México, las empresas españolas continúan encontrando demanda para sus productos cuando compiten en mercados abiertos.

China y Japón también frenan compras

Fuera de EEUU, tampoco ayudó la evolución de China, donde las exportaciones españolas retrocedieron un 4,5%, hasta los 1.706 millones de euros. La caída se explica principalmente por el descenso de las importaciones de porcino, además del aumento de medidas proteccionistas y cargas burocráticas.

Japón registró incluso un desplome mayor, del 13,7%, debido al impacto de la peste porcina africana (PPA).

Carne, aceite y vino lideran las ventas

La carne y los productos cárnicos volvieron a liderar las exportaciones españolas, con ventas por valor de 12.362 millones de euros.

Les siguieron las frutas y hortalizas preparadas y en conserva (6.954 millones), el aceite de oliva (4.838 millones), los productos pesqueros (4.767 millones) y el vino (2.975 millones).

También destacaron las exportaciones de chocolate y confitería, lácteos, productos de panadería y alimentación animal, lo que confirma que la diversificación de la industria alimentaria española sigue creciendo en los mercados internacionales.