La gasolina y el diésel vuelven a subir: consulta los diferentes precios por provincias

El precio medio de los carburantes este 20 de mayo es de 1,704 euros por litro aproximadamente. En comparación con ayer, todos los combustibles han registrado una ligera subida en su precio medio. La gasolina Sin Plomo 95 pasa de 1,568 a 1,575 euros por litro, mientras que la Sin Plomo 98 sube desde 1,74 hasta 1,752 euros.
Por su parte, el Gasóleo A incrementa su precio al pasar de 1,694 a 1,70 euros por litro y el Gasóleo A+ también se encarece situándose en 1,79 euros frente a los 1,784 euros por litro de ayer.
Diferencia entre provincias
La gasolina Sin Plomo 95 es más barata en Sevilla, con un precio de 1,575 euros, mientras que el precio más alto se registra en Barcelona, donde alcanza los 1,675 euros. En el caso de la Sin Plomo 98, Murcia presenta el importe más bajo, con 1,737 euros, frente a Toledo, que marca el máximo con 1,822 euros por litro.
Para el Gasóleo A, el precio más económico se encuentra en Toledo, con 1,717 euros, y el más caro en Vizcaya, donde llega a 1,772 euros. Por último, el Gasóleo A+ es más barato también en Toledo, con 1,755 euros, mientras que Sevilla registra el valor más elevado, situándose en 1,82 euros.
Precio por provincias
Madrid
- Sin Plomo 95: 1,619 euros
- Sin Plomo 98: 1,779 euros
- Gasóleo A: 1,726 euros
- Gasóleo A+: 1,775 euros
Barcelona
- Sin Plomo 95: 1,675 euros
- Sin Plomo 98: 1,80 euros
- Gasóleo A: 1,741 euros
- Gasóleo A+: 1,809 euros
Valencia
- Sin Plomo 95: 1,621 euros
- Sin Plomo 98: 1,791 euros
- Gasóleo A: 1,736 euros
- Gasóleo A+: 1,816 euros
Sevilla
- Sin Plomo 95: 1,575 euros
- Sin Plomo 98: 1,785 euros
- Gasóleo A: 1,739 euros
- Gasóleo A+: 1,82 euros
Zaragoza
- Sin Plomo 95: 1,657 euros
- Sin Plomo 98: 1,794 euros
- Gasóleo A: 1,741 euros
- Gasóleo A+: 1,798 euros
Toledo
- Sin Plomo 95: 1,647 euros
- Sin Plomo 98: 1,822 euros
- Gasóleo A: 1,717 euros
- Gasóleo A+: 1,755 euros
Murcia
- Sin Plomo 95: 1,60 euros
- Sin Plomo 98: 1,737 euros
- Gasóleo A: 1,740 euros
- Gasóleo A+: 1,789 euros
Vizcaya
- Sin Plomo 95: 1,67 euros
- Sin Plomo 98: 1,807 euros
- Gasóleo A: 1,772 euros
- Gasóleo A+: 1,783 euros
Guadalajara
- Sin Plomo 95: 1,612 euros
- Sin Plomo 98: 1,805 euros
- Gasóleo A: 1,753 euros
- Gasóleo A+: 1,781 euros
La Coruña
- Sin Plomo 95: 1,609 euros
- Sin Plomo 98: 1,771 euros
- Gasóleo A: 1,742 euros
- Gasóleo A+: 1,801 euros
El precio de la gasolina puede variar a lo largo de la jornada.