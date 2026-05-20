La gasolina y el diésel vuelven a subir: consulta los diferentes precios por provincias

El precio medio de los carburantes este 20 de mayo es de 1,704 euros por litro aproximadamente. En comparación con ayer, todos los combustibles han registrado una ligera subida en su precio medio. La gasolina Sin Plomo 95 pasa de 1,568 a 1,575 euros por litro, mientras que la Sin Plomo 98 sube desde 1,74 hasta 1,752 euros.

Por su parte, el Gasóleo A incrementa su precio al pasar de 1,694 a 1,70 euros por litro y el Gasóleo A+ también se encarece situándose en 1,79 euros frente a los 1,784 euros por litro de ayer.

Diferencia entre provincias

La gasolina Sin Plomo 95 es más barata en Sevilla, con un precio de 1,575 euros, mientras que el precio más alto se registra en Barcelona, donde alcanza los 1,675 euros. En el caso de la Sin Plomo 98, Murcia presenta el importe más bajo, con 1,737 euros, frente a Toledo, que marca el máximo con 1,822 euros por litro.

Para el Gasóleo A, el precio más económico se encuentra en Toledo, con 1,717 euros, y el más caro en Vizcaya, donde llega a 1,772 euros. Por último, el Gasóleo A+ es más barato también en Toledo, con 1,755 euros, mientras que Sevilla registra el valor más elevado, situándose en 1,82 euros.

Precio por provincias

Madrid

Sin Plomo 95: 1,619 euros

Sin Plomo 98: 1,779 euros

Gasóleo A: 1,726 euros

Gasóleo A+: 1,775 euros

Barcelona

Sin Plomo 95: 1,675 euros

Sin Plomo 98: 1,80 euros

Gasóleo A: 1,741 euros

Gasóleo A+: 1,809 euros

Valencia

Sin Plomo 95: 1,621 euros

Sin Plomo 98: 1,791 euros

Gasóleo A: 1,736 euros

Gasóleo A+: 1,816 euros

Sevilla

Sin Plomo 95: 1,575 euros

Sin Plomo 98: 1,785 euros

Gasóleo A: 1,739 euros

Gasóleo A+: 1,82 euros

Zaragoza

Sin Plomo 95: 1,657 euros

Sin Plomo 98: 1,794 euros

Gasóleo A: 1,741 euros

Gasóleo A+: 1,798 euros

Toledo

Sin Plomo 95: 1,647 euros

Sin Plomo 98: 1,822 euros

Gasóleo A: 1,717 euros

Gasóleo A+: 1,755 euros

Murcia

Sin Plomo 95: 1,60 euros

Sin Plomo 98: 1,737 euros

Gasóleo A: 1,740 euros

Gasóleo A+: 1,789 euros

Vizcaya

Sin Plomo 95: 1,67 euros

Sin Plomo 98: 1,807 euros

Gasóleo A: 1,772 euros

Gasóleo A+: 1,783 euros

Guadalajara

Sin Plomo 95: 1,612 euros

Sin Plomo 98: 1,805 euros

Gasóleo A: 1,753 euros

Gasóleo A+: 1,781 euros

La Coruña

Sin Plomo 95: 1,609 euros

Sin Plomo 98: 1,771 euros

Gasóleo A: 1,742 euros

Gasóleo A+: 1,801 euros

El precio de la gasolina puede variar a lo largo de la jornada.