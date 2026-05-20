Los riesgos invisibles para la economía de los escándalos de Zapatero y Hacienda

Hay un daño que no aparece en los telediarios y que, sin embargo, corroe a España con la eficacia silenciosa del óxido. Mientras el cerco judicial estrecha el cuello a Pedro Sánchez —imputación de Zapatero por blanqueo, tráfico de influencias y organización criminal, registros de la UDEF en su despacho, las confesiones autoincriminatorias de Aldama, las pesquisas sobre el hermano y la esposa del presidente—, la economía española sangra por una herida que la propaganda gubernamental se empeña en ocultar: la fuga acelerada de inversiones y el desplome de la reputación exterior. La cuenta no la pagará Sánchez. La pagaremos todos.

Medio punto de PIB perdido por corrupción equivale a 7.000 millones de euros volatilizados y hasta 20.000 empleos que jamás llegarán a crearse. Si la podredumbre se enquista —y todo apunta a que se enquista—, el frenazo puede alcanzar los cinco puntos de crecimiento. Diez veces más. La aritmética no admite réplica: la corrupción no es solo una vergüenza moral, es una bomba de relojería colocada bajo la economía productiva.

A ese envenenamiento estructural se le suma otro igualmente letal: la imagen que España proyecta al mundo. El acoso fiscal a Shakira, exhibido como trofeo por una Hacienda voraz que confunde recaudar con perseguir, ha enseñado a cualquier inversor, artista o profesional de alto valor añadido que en este país la presunción de inocencia ha sido sustituida por la presunción de culpa. Si a eso se añade el espectáculo inédito en democracia de un expresidente socialista investigado por organización criminal, el mensaje internacional es demoledor: aquí no hay seguridad jurídica que valga.

Las consecuencias ya están en la contabilidad nacional, apenas maquillada por las revisiones milagrosas del INE. La inversión extranjera huye, los talentos hacen las maletas y los sectores tractores son sustituidos por mano de obra de baja cualificación subvencionada. España se descapitaliza intelectual y financieramente mientras Sánchez se aferra al sillón a base de gasto público desbocado, deuda exponencial e impuestos confiscatorios.

Lo más grave es que cada día prorrogado en La Moncloa engorda la factura. La tierra quemada —pactos imposibles, leyes a la medida del fugado, persecución al disidente económico— no es solo táctica política: es destrucción económica deliberada. Convocar elecciones ya no es solo una exigencia democrática. Es, sobre todo, una urgencia económica.