Menús de diferentes tamaños y donación de alimentos: el plan del Gobierno para la hostelería

En las últimas semanas hemos ido contando algunas medidas que van a afectar o ya están afectando a comercios, supermercados, bares y restaurantes, como el cobro de un mínimo de 10 céntimos por cada envase de bebida comprado (que entrará en vigor en noviembre de este año) o la prohibición de los sobres de kétchup, las pequeñas tarrinas de mantequilla y mermelada para el desayuno y las cápsulas de leche para el café (que entrará en vigor el próximo 12 de agosto). No obstante, todas las empresas que venden alimentos al consumidor final pueden verse afectadas por otras medidas.

Así se desprende de la Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario, que introduce una serie de medidas de buenas prácticas tanto para las empresas que venden cualquier tipo de alimento al consumidor final como, en particular, para el sector de la hostelería y otros proveedores de servicios alimentarios. Si bien estas medidas no son de carácter obligatorio por el momento, sino recomendaciones, existen precedentes de medidas que empezaron siendo simples recomendaciones (como la reducción de envases de plástico) y que acabaron convirtiéndose en obligatorias.

Entre las medidas que se recomienda aplicar en el sector de la hostelería nos encontramos con las siguientes:

Promover la flexibilización de los menús , para que el consumidor pueda elegir la guarnición o raciones de distinto tamaño (media ración, ración completa, etc.).

Fomentar la donación de alimentos con fines sociales y otros tipos de redistribución para el consumo humano (como entidades sociales, bancos de alimentos u otras organizaciones).

Fomentar la entrega a instalaciones de compostaje de los restos alimentarios conforme a la normativa de residuos. De esta forma se transforman residuos orgánicos en abono natural.

Mejorar la calidad de la fracción orgánica segregada, para su adecuada entrega a instalaciones de compostaje de los restos alimentarios conforme a la normativa de residuos. Esto serviría para separar bien la materia orgánica (sin contaminar plástico con vidrio, por ejemplo).

Formar y sensibilizar a las personas , ya estén sujetas a una relación laboral o de voluntariado, para que actúen de forma activa en la prevención y reducción de las pérdidas y el desperdicio alimentario e implicarlas en esta acción.

Fomentar campañas informativas y de sensibilización para prevenir las pérdidas y el desperdicio alimentario y dar a conocer el impacto en la sostenibilidad económica, social y ambiental que comportan, y concienciar sobre la necesidad de favorecer un consumo responsable.

Más costes y trabajo para bares y restaurantes

De esta forma, lo que se buscaría con esta guía de buenas prácticas es reducir al máximo el desperdicio de alimentos, que los excedentes que estén en buen estado puedan ser donados y que los residuos orgánicos puedan ser entregados a empresas encargadas de convertir estos residuos en abono natural. Además de promover campañas (junto con la Administración Pública) de sensibilización para prevenir el desperdicio alimentario tanto para trabajadores del sector como para los propios consumidores.

La aplicación de todas estas medidas de buenas prácticas supondría un coste extra para los establecimientos hosteleros, ya que tendrían que destinar recursos a donar dichos alimentos, a entregarlos a empresas de compostaje y a promover campañas para sensibilizar a la población sobre el desperdicio alimentario.

Por ahora, tanto los restaurantes como los bares pueden respirar aliviados por el simple hecho de que estas medidas no son obligatorias, aunque esto es algo que puede cambiar en los próximos años como ya ha ocurrido con otras medidas que comenzaron como recomendaciones y han acabado haciéndose obligatorias por ley.