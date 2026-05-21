Alcaldes socialistas del entorno de Almaraz amenazan a Sánchez con dejar el PSOE si la cierra

Alcaldes y líderes del PSOE de la comarca donde se levanta la central nuclear de Almaraz, Campo Arañuelo, han publicado una carta abierta "al compañero Pedro Sánchez" para reclamar que la central nuclear, pendiente de si el Gobierno decide aceptar la solicitud de prórroga de las empresas propietarias, siga operando.

Los siete socialistas que firman la misiva confiesan que es "difícil dar a la ciudadanía de esta comarca razones y argumentos claros que justifiquen este cierre". Afirman que la central "sigue siendo a día de hoy necesaria para aportar estabilidad a la Red Eléctrica de España", mencionando el apagón que el Ejecutivo sigue viendo "multifactorial", y decisiva "para no depender en mayor medida de los combustibles fósiles y otras fuentes de energía más perjudiciales para el medio ambiente", asumiendo así los argumentos que vienen esgrimiendo el sector y también los trabajadores, vecinos y empresarios para reclamar que la central no se cierre.

"Ante el cierre inminente de Almaraz previsto para el próximo año", señalan en alusión al calendario pactado que a día de hoy sigue vigente, "y de no concederse la prórroga solicitada, incluso algunos compañeros llegamos a cuestionarnos la militancia en el partido, la continuidad como alcaldes y candidatos en las elecciones municipales de 2027 y la participación en sucesivas campañas electorales municipales, regionales o nacionales bajo las siglas centenarias del PSOE".

Los socialistas trasladan a Sánchez su "gran preocupación ante la inasumible incertidumbre que viven nuestros pueblos y nuestros vecinos" tras cuarenta años de la central en marcha y recuerdan cómo "muchas familias ven peligrar sus puestos de trabajo y el sostén económico de sus hogares sin que exista una alternativa real, lo que en muchos casos les obligará a marcharse a otros lugares".

Recuerdan que la central "sigue siendo, tras más de cuatro décadas de actividad, el principal foco de actividad y empleo del norte de Cáceres" y apuntan que en las agrupaciones locales del PSOE "también vivimos un gran malestar ante este cierre sin alternativa real, puesto que compañeros, militantes y simpatizantes son trabajadores de la planta, prestan servicios auxiliares a la misma o tienen familiares a los que el cierre de Almaraz les afecta de manera directa".

Los socialistas recuerdan además los servicios públicos que hoy se pagan "gracias a los impuestos que la planta deja en esos municipios" y también otros motivos de inquietud: apuntan cómo al cierre de Almaraz se suma "la difícil situación" que atraviesa la agricultura, citando el sector del tabaco, y el "significativo retraso en la implantación de los proyectos industriales de inversores internacionales", como la gigafactoría de baterías de litio.

Por todo ello, conminan a Sánchez, "como compañero, secretario general y presidente del Gobierno de España, a que mantenga el compromiso adquirido con esta comarca, trabajando en favor de la continuidad de la central nuclear de Almaraz y propiciando desde la Presidencia del Gobierno de España que esta sea una reality cuanto antes para poder seguir dando certezas y esperanzas a las familias de nuestra comarca, como siempre hemos hecho desde el Partido Socialista Obrero Español, escuchando a la ciudadanía y al territorio".

También le piden una reunión en Moncloa, "si tuviese a bien recibir a los compañeros en la sede de la Presidencia del Gobierno". Cabe recordar que hasta el momento los intentos han sido infructuosos: hace unos meses, una representación de alcaldes de todos los partidos, también del PSOE, dejó en Moncloa una carta con esa petición sin lograr ver al presidente.

Los firmantes son Jesús Florencio Gómez, secretario general del PSOE en Navamal de la Mata; José María Fernández, secretario general del PSOE de Almaraz; Juan Antonio Salazar, secretario general del PSOE de Romangordo; Isidro Moreno, secretario general de Valdehúncar; Carlos Utrilla, secretario de Organización de Bohonal de Ibor; Raúl Vázquez Sánchez, secretario general del PSOE de Rosalejo; Clemente Domínguez Fuentes, líder del PSOE de Casatejada; Desiderio Montesinos, secretario general de Mesas de Ibor; y Diego Zamora, secretario general de Peraleda de la Mata.