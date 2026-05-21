Juan Bravo critica los parches del Gobierno en vivienda: "Lo único que hace es prometer dinero"

El Gobierno de Pedro Sánchez sigue empeñado en imponer más controles al mercado de la vivienda en un momento en el que el sector necesita, precisamente, un mayor grado de liberalización que incentive la construcción. Por ello, la oposición exige al Ejecutivo que tome medidas diferentes a las que están inspirando su política de vivienda y, además, reduzca la presión fiscal que existe sobre los inmuebles, que explica también parte del incremento de los precios.

Precisamente, el Vicesecretario general de Economía del Partido Popular, Juan Bravo, ha cargado este jueves contra el nuevo plan estatal de vivienda presentado por el Gobierno y ha acusado al Ejecutivo de limitarse a "hacer anuncios" sin abordar las reformas estructurales necesarias para resolver el problema de acceso a la vivienda en España. Durante una entrevista en el programa Con Ánimo de Lucro de esRadio, el vicesecretario del PP ha criticado que el Ejecutivo haya presentado un plan dotado con 7.000 millones de euros "sin contar con las comunidades autónomas"..

Promesas vacías

Así las cosas, Bravo ha sostenido que el Gobierno "promete dinero cuando sabe que no se ejecuta" y ha recordado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "ha llegado a anunciar en su conjunto hasta 200.000 viviendas y no ha construido ninguna". En este sentido, el dirigente popular ha defendido que el problema de la vivienda no se resolverá "poniendo más o menos dinero", sino eliminando obstáculos administrativos y aumentando la oferta. "Todo el mundo parte de la idea clara de que hay que agilizar y permitir que se haga", ha afirmado.

Bravo también ha reclamado una reforma legislativa que facilite la construcción de vivienda y ha señalado que "la única ley del suelo que ahora mismo está en el Congreso es la que ha llevado el Partido Popular". Además, ha destacado que este miércoles el Congreso haya dado luz verde a la tramitación de una ley "contra la ocupación".

En este sentido, el responsable de Vivienda del PP ha insistido en que el Ejecutivo no está actuando sobre "los elementos estructurales" del problema y ha reprochado al Gobierno que mantenga una elevada carga fiscal sobre la vivienda. "Si sabemos que el 30% de una vivienda son impuestos (...) ¿a qué espera el Gobierno para bajar el IVA, por ejemplo?", ha planteado.

Durante la entrevista, Bravo también ha criticado las políticas de intervención del mercado del alquiler impulsadas por el Gobierno, como las zonas tensionadas. Según ha asegurado, estas medidas "se ha demostrado en Cataluña que han generado más problemas" y ha añadido que "en ningún país del mundo, en ninguna ciudad del mundo en que se ha aplicado, ha funcionado".

Además, el dirigente popular ha alertado además del déficit de vivienda existente en España. Citando datos del Banco de España, ha señalado que actualmente hacen falta 700.000 viviendas y que cada año deberían construirse 250.000, frente a las aproximadamente 100.000 que se levantan actualmente. "De aquí al año 2039, los estudios y los informes dicen que hay que construir 3 millones de viviendas", ha advertido Bravo, que ha defendido la necesidad de combinar construcción, rebajas fiscales y eliminación de trabas burocráticas para facilitar el acceso a la vivienda, especialmente entre los jóvenes.

Asimismo, ha reivindicado las políticas impulsadas por las comunidades autónomas gobernadas por el PP, especialmente los avales para la compra de la primera vivienda. "Fuimos las comunidades autónomas las que propusimos el aval, que el Gobierno ha copiado y ahora ya está parado en el Gobierno", ha afirmado.

Bravo también ha responsabilizado directamente al Ejecutivo de la situación actual del mercado inmobiliario. "Cuando llegó Sánchez, el problema de la vivienda era el número 16 para los españoles. Y lleva ya un año y pico siendo el problema número 1", ha asegurado. "Entonces, ¿quién ha generado el problema? Sánchez, con sus políticas", ha concluido.