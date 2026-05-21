El campo carga contra Bruselas por no eliminar el impuesto climático a los fertilizantes

Después de tanto tiempo esperando a que la Comisión Europea presentase su nuevo Plan de Acción sobre Fertilizantes, el resultado ha sido una decepción generalizada para el sector agrario. Mucha declaración climática y poca respuesta inmediata con cifras concretas para ayudar con los sobrecostes que están sufriendo las explotaciones europeas.

ASAJA y Unión de Uniones coinciden en el diagnóstico: el plan llega tarde, es insuficiente y no incluye las medidas que el sector llevaba meses reclamando para abaratar los fertilizantes y aliviar la presión sobre agricultores y ganaderos. Y la principal decepción es que Bruselas no haya eliminado el arancel climático europeo (el CBAM).

El arancel climático que encarece los fertilizantes

En Europa, las fábricas pagan por emitir dióxido de carbono mediante el ETS (Emissions Trading System), que básicamente es una especie de peaje por contaminar. Pero si importamos fertilizantes baratos de países donde no se paga ese coste ambiental, las empresas europeas quedan en desventaja, así que Bruselas decidió cobrar también esos impuestos al fertilizante importado a través del CBAM (Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono).

El problema (como sucede con todos los aranceles) es que esa tasa acaba repercutiendo en el precio final del fertilizante y termina pagándolo el agricultor. Copa-Cogeca calcula que este mecanismo supondrá un impacto de 820 millones de euros ya en 2026 y podría superar los 39.000 millones acumulados en siete años, una cifra equivalente al 10% de toda la PAC.

Por eso las asociaciones agrarias reclamaban la suspensión inmediata del CBAM sobre fertilizantes, así como la devolución a los agricultores de parte de los ingresos del ETS, ese peaje por contaminar que paga la industria de fertilizantes europea. Pero Bruselas no lo ha incluido en el plan, lo que ha supuesto una gran decepción para el sector primario.

¿Quién paga la transición ecológica?

Según han indicado desde Unión de Uniones, cualquier coste derivado de la política climática europea que termine incorporándose al precio de los fertilizantes "lo acaban pagando los agricultores".

Asimismo, han denunciado que la transición ecológica no puede financiarse trasladando nuevos costes a los productores que "ya tienen enormes dificultades" para repercutir sus propios costes.

Por su parte, Pedro Barato, vicepresidente de Copa en representación de ASAJA, resumió así el malestar del sector: "Ayudar a la industria de fertilizantes nos parece bien, pero la consecuencia tiene que ser directa y llegar al agricultor. Si no bajan los precios o si no hay una ayuda nítida al productor, no sirve de nada".