El precio de la gasolina y el diésel se estabiliza con una ligera subida este jueves

El precio medio de los carburantes este jueves 21 de mayo se estabiliza en líneas generales. En comparación con ayer, todos los combustibles han registrado una ligera subida en su precio medio, aunque en menor medida que los días anteriores. La gasolina Sin Plomo 95 pasa de 1,578 a 1,580 euros por litro, mientras que la Sin Plomo 98 sube desde 1,755 hasta 1,757 euros.

Por su parte, el Gasóleo A incrementa su precio al pasar de 1,702 a 1,704 euros por litro y el Gasóleo A+ también se encarece situándose en 1,794 euros frente a los 1,793 euros por litro de ayer.

Diferencia entre provincias

En algunas provincias el aumento se nota más. Aunque la gasolina Sin Plomo 95 sigue siendo más barata en Sevilla, ahora se sitúa en los 1,594 euros, mientras que el precio más alto se registra en Barcelona, donde se mantiene como ayer, a 1,674 euros. En el caso de la Sin Plomo 98, Murcia presenta el importe más bajo, con 1,745 euros, frente a Toledo, que marca el máximo con 1,824 euros por litro.

Para el Gasóleo A, el precio más económico se encuentra en Toledo, con 1,716 euros, y el más caro en Sevilla, donde llega a 1,756 euros. Por último, el Gasóleo A+ es más barato también en Toledo, con 1,750 euros, mientras que Valencia registra el valor más elevado, situándose en 1,828 euros.

Precio por provincias

Madrid

Sin Plomo 95: 1,622 euros

Sin Plomo 98: 1,781 euros

Gasóleo A: 1,730 euros

Gasóleo A+: 1,780 euros

Barcelona

Sin Plomo 95: 1,674 euros

Sin Plomo 98: 1,800 euros

Gasóleo A: 1,738 euros

Gasóleo A+: 1,816 euros

Valencia

Sin Plomo 95: 1,630 euros

Sin Plomo 98: 1,805 euros

Gasóleo A: 1,746 euros

Gasóleo A+: 1,828 euros

Sevilla

Sin Plomo 95: 1,594 euros

Sin Plomo 98: 1,781 euros

Gasóleo A: 1,756 euros

Gasóleo A+: 1,824 euros

Zaragoza

Sin Plomo 95: 1,657 euros

Sin Plomo 98: 1,797 euros

Gasóleo A: 1,738 euros

Gasóleo A+: 1,800 euros

Toledo

Sin Plomo 95: 1,649 euros

Sin Plomo 98: 1,824 euros

Gasóleo A: 1,716 euros

Gasóleo A+: 1,750 euros

Murcia

Sin Plomo 95: 1,611 euros

Sin Plomo 98: 1,745 euros

Gasóleo A: 1,745 euros

Gasóleo A+: 1,803 euros

Vizcaya

Sin Plomo 95: 1,642 euros

Sin Plomo 98: 1,805 euros

Gasóleo A: 1,746 euros

Gasóleo A+: 1,752 euros

Guadalajara

Sin Plomo 95: 1,609 euros

Sin Plomo 98: 1,759 euros

Gasóleo A: 1,737 euros

Gasóleo A+: 1,794 euros

La Coruña

Sin Plomo 95: 1,609 euros

Sin Plomo 98: 1,771 euros

Gasóleo A: 1,742 euros

Gasóleo A+: 1,801 euros

El precio de la gasolina puede variar a lo largo de la jornada.