El precio de la gasolina y el diésel se estabiliza con una ligera subida este jueves

El precio medio de los carburantes este jueves 21 de mayo se estabiliza en líneas generales. En comparación con ayer, todos los combustibles han registrado una ligera subida en su precio medio, aunque en menor medida que los días anteriores. La gasolina Sin Plomo 95 pasa de 1,578 a 1,580 euros por litro, mientras que la Sin Plomo 98 sube desde 1,755 hasta 1,757 euros.
Por su parte, el Gasóleo A incrementa su precio al pasar de 1,702 a 1,704 euros por litro y el Gasóleo A+ también se encarece situándose en 1,794 euros frente a los 1,793 euros por litro de ayer.
Diferencia entre provincias
En algunas provincias el aumento se nota más. Aunque la gasolina Sin Plomo 95 sigue siendo más barata en Sevilla, ahora se sitúa en los 1,594 euros, mientras que el precio más alto se registra en Barcelona, donde se mantiene como ayer, a 1,674 euros. En el caso de la Sin Plomo 98, Murcia presenta el importe más bajo, con 1,745 euros, frente a Toledo, que marca el máximo con 1,824 euros por litro.
Para el Gasóleo A, el precio más económico se encuentra en Toledo, con 1,716 euros, y el más caro en Sevilla, donde llega a 1,756 euros. Por último, el Gasóleo A+ es más barato también en Toledo, con 1,750 euros, mientras que Valencia registra el valor más elevado, situándose en 1,828 euros.
Precio por provincias
Madrid
- Sin Plomo 95: 1,622 euros
- Sin Plomo 98: 1,781 euros
- Gasóleo A: 1,730 euros
- Gasóleo A+: 1,780 euros
Barcelona
- Sin Plomo 95: 1,674 euros
- Sin Plomo 98: 1,800 euros
- Gasóleo A: 1,738 euros
- Gasóleo A+: 1,816 euros
Valencia
- Sin Plomo 95: 1,630 euros
- Sin Plomo 98: 1,805 euros
- Gasóleo A: 1,746 euros
- Gasóleo A+: 1,828 euros
Sevilla
- Sin Plomo 95: 1,594 euros
- Sin Plomo 98: 1,781 euros
- Gasóleo A: 1,756 euros
- Gasóleo A+: 1,824 euros
Zaragoza
- Sin Plomo 95: 1,657 euros
- Sin Plomo 98: 1,797 euros
- Gasóleo A: 1,738 euros
- Gasóleo A+: 1,800 euros
Toledo
- Sin Plomo 95: 1,649 euros
- Sin Plomo 98: 1,824 euros
- Gasóleo A: 1,716 euros
- Gasóleo A+: 1,750 euros
Murcia
- Sin Plomo 95: 1,611 euros
- Sin Plomo 98: 1,745 euros
- Gasóleo A: 1,745 euros
- Gasóleo A+: 1,803 euros
Vizcaya
- Sin Plomo 95: 1,642 euros
- Sin Plomo 98: 1,805 euros
- Gasóleo A: 1,746 euros
- Gasóleo A+: 1,752 euros
Guadalajara
- Sin Plomo 95: 1,609 euros
- Sin Plomo 98: 1,759 euros
- Gasóleo A: 1,737 euros
- Gasóleo A+: 1,794 euros
La Coruña
- Sin Plomo 95: 1,609 euros
- Sin Plomo 98: 1,771 euros
- Gasóleo A: 1,742 euros
- Gasóleo A+: 1,801 euros
El precio de la gasolina puede variar a lo largo de la jornada.