Los fiascos judiciales del Estado ya nos cuestan 23.500 millones: renovables, Castor, autopistas…

Las derrotas judiciales sufridas por España se han convertido en uno de los principales agujeros para las cuentas públicas. Así lo reconoce la propia AIReF en su Informe de Seguimiento 2026 del Plan Fiscal y Estructural de Medio Plazo, donde alerta de que las sentencias desfavorables y litigios pendientes siguen generando un fuerte impacto sobre el déficit y la deuda.

La factura acumulada empieza a alcanzar dimensiones extraordinarias. Solamente entre 2024 y 2025, el impacto de resoluciones contrarias al Estado asciende a 14.200 millones de euros, tras sumar 11.200 millones en 2024 y más de 3.000 millones adicionales en 2025. A ello se añaden aproximadamente 9.000 millones acumulados entre 2014 y 2023. En total, el coste agregado ronda ya los 23.500 millones de euros.

La AIReF encuadra estos costes dentro de la categoría de 'riesgos fiscales' y advierte además de que todavía existe incertidumbre sobre numerosos procedimientos abiertos y sobre el impacto definitivo de algunas sentencias ya dictadas pero aún no plenamente contabilizadas.

Entre los mayores quebraderos de cabeza aparece el conflicto derivado del tramo autonómico del Impuesto sobre Hidrocarburos, anulado por la Justicia europea. El impacto potencial estimado alcanza los 6.500 millones de euros, a los que ya se suman nuevas resoluciones del Tribunal Supremo por otros 315 millones más intereses.

Pero el informe también pone el foco sobre otros grandes fiascos regulatorios y políticos acumulados durante los últimos años. El proyecto Castor seguirá generando costes adicionales, con otros 255 millones previstos para 2026 que se añaden a los 1.454 millones ya asumidos. El bono social eléctrico acumula otros 913 millones de impacto, mientras que distintas devoluciones fiscales vinculadas al IAE de las telecos o a diversos fondos extranjeros superan conjuntamente los 1.500 millones.

El lío de las renovables

Además, la AIReF incluye dentro de sus riesgos fiscales los arbitrajes internacionales derivados de los recortes retroactivos aplicados al sector de las energías renovables y cifra el impacto potencial pendiente en hasta 1.371 millones de euros. Sin embargo, esa cantidad no recoge la totalidad de los laudos todavía impagados por España ni incorpora plenamente los intereses acumulados durante años de litigio.

De hecho, buena parte de los procedimientos sobre los que el Estado mantiene recursos de anulación o estrategias dilatorias continúan fuera del cálculo más amplio, pese a que este tipo de impugnaciones apenas prosperan en torno al 5% de los casos en el sistema arbitral internacional. Si se toma en consideración el conjunto de laudos pendientes vinculados al conflicto renovable, así como los intereses y costas acumulados, la factura real asciende ya a alrededor de 2.300 millones de euros.

El conflicto de las renovables se ha convertido en uno de los mayores problemas de inseguridad jurídica internacional asociados a España, hasta el punto de provocar embargos de activos públicos en países como Bélgica o Países Bajos y múltiples derrotas judiciales en Estados Unidos, Reino Unido, Australia o Singapur.

La AIReF advierte además de que muchos de estos problemas responden a 'errores recurrentes' en la forma de legislar. Entre ellos, menciona el abuso del decreto-ley, la extralimitación normativa, la omisión de advertencias de la Unión Europea y la reiteración de esquemas regulatorios posteriormente anulados por los tribunales.

Todo ello se produce, además, en un momento especialmente delicado para las finanzas públicas. El organismo prevé que el déficit vuelva a repuntar hasta el 2,6% del PIB en 2026 y alerta de que España incumplirá las trayectorias de gasto comprometidas con Bruselas si no adopta nuevas medidas de ajuste.