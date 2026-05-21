Nuevo golpe a las empresas: la Seguridad Social obligará a pagar recargos por accidentes de los becarios

La Seguridad Social ha asestado un nuevo golpe a las empresas, que estarán obligadas a pagar recargos por accidentes laborales de los becarios. Así se detalla en un criterio de gestión comunicado por el Instituto Nacional de la Seguridad Social el pasado 11 de mayo, donde el organismo pretende determinar si procede aplicar el recargo previsto en la Ley General de la Seguridad Social relacionado con las contingencias profesionales que son reconocidas a los alumnos en prácticas.

Protección a los becarios

Concretamente, el INSS detalla que el recargo que estarán obligadas a pagar las empresas puede alcanzar entre el 30% y el 50%. Así las cosas, en el documento donde aclara el criterio de gestión aplicado por el INSS, el organismo recuerda que la Ley General de la Seguridad Social determina que "todas las prestaciones económicas que tengan su causa en accidente de trabajo o enfermedad profesional se aumentarán, según la gravedad de la falta, de un 30 a un 50 por ciento".

Precisamente, el organismo detalla que esta situación se dará "cuando la lesión se produzca por equipos de trabajo o en instalaciones, centros o lugares de trabajo que carezcan de los medios de protección reglamentaria, los tengan inutilizados o en malas condiciones, o cuando no se hayan observado las medidas generales o particulares de seguridad y salud en el trabajo, o las de adecuación personal a cada trabajo, habida cuenta de sus características y de la edad, sexo y demás condiciones del trabajador".

Del mismo modo, el documento subraya que esta misma normativa establece que "la responsabilidad del pago del recargo establecido en el apartado anterior recaerá directamente sobre el empresario infractor y no podrá ser objeto de seguro alguno, siendo nulo de pleno derecho cualquier pacto o contrato que se realice para cubrirla, compensarla o transmitirla". En este sentido, la normativa también detalla que la realización de prácticas curriculares "determinará la inclusión en el sistema de la Seguridad Social de las personas que las realicen en los términos de esta disposición adicional".

Por otra parte, en relación con la protección de los trabajadores, según la normativa la acción protectora "será la correspondiente al régimen de la Seguridad Social aplicable, con la exclusión de la protección por desempleo, de la cobertura del Fondo de Garantía Salarial y por Formación Profesional". De este modo, se incide en que "en el supuesto de las prácticas no remuneradas se excluirá también la protección por la prestación de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes".

Con todo, la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social señala que "con carácter general, y a los exclusivos efectos del sistema de la Seguridad Social, el régimen establecido en la DA 52ª del TRLGSS comporta la inclusión de los alumnos en prácticas formativas o académicas externas en el ámbito de la acción protectora por contingencias profesionales del régimen aplicable".

De hecho, el organismo también incide en que el recargo será imputable directamente a la empresa responsable. Según la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, "la eventual responsabilidad derivada del recargo habrá de imputarse a la empresa, institución o entidad en cuyo ámbito organizativo se haya producido el incumplimiento determinante del daño".