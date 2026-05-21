¿Por qué la especialidad de dermatología arrasa en el MIR frente al creciente desinterés por la medicina familiar?

En muchas ocasiones, llegar al final del recorrido de la formación académica no implica necesariamente haber terminado de estudiar y formarse. En algunas profesiones y sectores, las propias labores que deben desempeñar estos profesionales exigen una formación continua y una mayor especialización. Este es el caso, por ejemplo, de los médicos. Concretamente, los profesionales de la medicina cuentan con la oportunidad de acceder a una formación especializada y remunerada mediante la concurrencia en los exámenes del MIR.

¿Qué es el MIR?

Lo cierto es que, para ejercer como médico en España, no es estrictamente necesario realizar el examen MIR. Como explican desde la consultora médica Health Group, el examen MIR es una alternativa para los estudiantes de Medicina, pero no la única, siendo posible trabajar en el sector privado. No obstante, sí es cierto que estas pruebas permiten a los profesionales acceder a una plaza de su especialidad en el Sistema Nacional de Salud.

Al respecto, desde el Grupo CTO explican que este sistema "le da la oportunidad a un médico de acceder a una preparación de altísimo nivel, contando con la posibilidad de adquirir los conocimientos requeridos para la obtención de un título de especialista". De hecho, el sistema MIR no tiene coste para el especialista y supone una formación remunerada, puesto que durante el período de estudio –que puede durar entre 4 y 5 años, en función de la especialidad–, el médico residente forma parte de la nómina del centro en el que estará formándose y trabajando.

En este sentido, explican que "el examen MIR es una oposición de carácter nacional que se convoca de forma anual", detallando que esta prueba consta de 200 preguntas tipo test y 10 preguntas de reserva. Así, la nota final obtenida por cada aspirante se divide en dos elementos: un 90% que corresponde a la puntuación en el examen y otro 10% de expediente académico.

Así las cosas, como informó el Ministerio de Trabajo, en la convocatoria de 2026 se ofertaron 9.276 plazas de Medicina, 362 de Farmacia y 2.279 puestos de Enfermería. Además, en el ámbito de la psicología se convocaron 280 plazas para la especialidad de Psicología Clínica y, en el ámbito de la química, otras 29 plazas. Finalmente, en biología se ofertaron 83 puestos, mientras que en el ámbito de la física se convocaron 57 plazas para la especialidad de Radiofísica Hospitalaria.

Las especialidades preferidas

Consultado por Libertad Digital, Jesús Arzúa, presidente de la Asociación MIR España, explica que en la actual convocatoria la especialidad más demandada ha sido la dermatología, seguida de la cirugía plástica, la oftalmología, la cirugía maxilofacial y la cardiología. En este sentido, inciden en que el aumento de la demanda en el caso de la dermatología llega al punto de que, si bien se ha incrementado el número de plazas ofertadas –140 en total, 9 más que el año anterior–, este año las plazas disponibles se agotaron incluso antes, encadenando en los últimos años diferentes récords consecutivos.

Al respecto, Arzúa explica que uno de los factores fundamentales que explican la gran demanda que tienen las plazas de dermatología en los exámenes MIR radica en que es una especialidad en la que los profesionales no deben hacer guardias. Del mismo modo, destaca que esta especialidad ofrece un grado mayor de satisfacción para los profesionales en la medida en que, al contar con un componente médico-quirúrgico, les permite sentir una mayor realización derivada de su desempeño laboral.

Asimismo, el presidente de la Asociación MIR España señala que esta especialidad ofrece buenas condiciones de vida y, además, un amplio abanico profesional, puesto que cuenta con una alta demanda en el sector privado. De hecho, según explica una especialista del sector consultada por Libertad Digital, los dermatólogos no dependen de un hospital para trabajar. "Fue una de mis razones", subraya, añadiendo que "eso te da un poder increíble de negociación, porque es una especialidad muy autosuficiente".

Esta misma especialista incide, además, en que "si el interés es tan creciente en el MIR es porque las condiciones laborales en la sanidad pública son cada vez peores". Al respecto, pone el ejemplo de la cirugía cardíaca, que asegura "es una especialidad importantísima, que cada vez se coge menos porque las condiciones laborales son pésimas y el trabajo es durísimo".

Por otra parte, respecto a la cirugía plástica, que se sitúa como la segunda especialidad preferida en la actual convocatoria, el presidente de la Asociación MIR España incide también en que es una alternativa que ofrece un gran atractivo para los opositores que cuentan con una gran vocación quirúrgica. Por otra parte, explica que en la actualidad existe una alta demanda de especialistas en cirugía plástica, lo que conlleva también un notable atractivo de mercado en el sector privado. Además, de acuerdo con Arzúa, este tipo de especialidades permiten a los médicos dedicar un mayor tiempo de atención a los pacientes, un factor que considera también un elemento adicional de satisfacción profesional.

En este contexto, Arzúa explica que, por su parte, se observa una creciente falta de interés en la medicina familiar, la atención primaria y la pediatría. Al respecto, subraya que existe una tendencia en este sentido y detalla que este año estas plazas han registrado un récord de tardanza a la hora de agotarse. Concretamente, sostiene que el factor fundamental que subyace a esta tendencia son sus condiciones laborales, que asegura "tienen un amplio margen de mejora". Entre estos elementos, Arzúa destaca, por ejemplo, que los profesionales de esta especialidad se ven obligados a realizar guardias de 24 horas. Además, asegura que también suponen un factor desincentivador los problemas cada vez más habituales con los padres y los cuidadores de los niños en el caso de la pediatría.

En cualquier caso, el presidente de la Asociación MIR España explica que "es importante contextualizar adecuadamente los datos de elección MIR, ya que muchas veces se simplifica excesivamente el concepto de especialidad más demandada". Así, detalla cómo el pasado 12 de mayo se agotaron especialidades como Urología, Aparato Digestivo, Ginecología y Obstetricia o Anestesiología, y se produjo la elección de la Neurocirugía, que este año contaba con 54 puestos. De esta forma, subraya que "el hecho de que una especialidad se agote antes o después no implica necesariamente que sea más popular o menos popular".

Al respecto, destaca que existen múltiples factores que pueden condicionar esta elección, como el número total de plazas ofertadas cada año, los hospitales y las ciudades donde se ofrecen estas plazas, la calidad docente percibida, las salidas laborales y condiciones futuras, el prestigio de determinadas especialidades, las expectativas salariales y la situación del sistema sanitario en la zona elegida. Por tanto, el presidente de la Asociación subraya que para medir la popularidad de las especialidades sería más correcto considerar el porcentaje de plazas elegidas respecto a las disponibles, la distribución por tramos de número de orden, la evolución histórica, las preferencias de los opositores y el contexto de cada convocatoria.

De este modo, el presidente de la Asociación MIR España recuerda que "este año Neurocirugía ha permitido acceder con números de orden más altos que en años previos, pero eso no significa necesariamente una pérdida de interés". De este modo, explica que "entre los primeros números del MIR (ejemplo los 2.000 primeros) la proporción de plazas elegidas es muy similar a otros años". Del mismo modo, señala que "especialidades con muchísimas plazas, como Medicina Familiar y Comunitaria, han sido escogidas por más opositores en términos absolutos aunque tarden más en agotarse".

Así las cosas, en relación con las últimas novedades, Arzúa subraya que el pasado 13 de mayo Cirugía Pediátrica se agotó en el número de orden 5014, "ligeramente por detrás de años previos, aunque este año ofertaba menos plazas de lo habitual". Por otra parte, explica que este mismo día Cirugía General y del Aparato Digestivo se agotó en el 5137, ligeramente antes que otros años. Con todo, destaca que desde la Asociación continúan observando "un gran interés por especialidades quirúrgicas, hospitalarias y con alta tecnificación, aunque también influye mucho la percepción de las condiciones laborales futuras y la calidad formativa de determinados centros".