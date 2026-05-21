Red Eléctrica, que no asume culpas por el apagón, pide 607 millones para mitigar las sobretensiones por las renovables

Un año después del evento "multifactorial", como lo califica Beatriz Corredor, que dejó a España sin luz durante horas, se siguen adoptando cambios en el sistema para evitar esas sobretensiones que los expertos —y los operadores, según los audios filtrados— achacaron a las bruscas entradas y salidas de las plantas fotovoltaicas y que han llevado a Red Eléctrica a operar desde entonces quemando más gas.

Según ha anunciado el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, se ha iniciado el trámite de audiencia de la propuesta de la tercera modificación de aspectos puntuales del Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica 2021-2026. Con una inversión estimada en 607 millones de euros, prevé actuaciones para buscar la reducción del uso de las centrales de ciclo combinado de gas a la hora de prestar determinados servicios técnicos al sistema, en alusión al "mecanismo reforzado" que adoptó Red Eléctrica un día después del apagón y que se está notando en la factura.

Red Eléctrica, explica el Ministerio, ha solicitado esta nueva modificación para complementar y mitigar la necesidad de utilizar el mecanismo de restricciones técnicas, cuyo coste cifra en 3.351 millones en 2025. Con ello, además de abaratar el coste final de la electricidad, se busca disminuir, explican, las importaciones del combustible fósil y las emisiones de gases de efecto invernadero.

La propuesta de modificación plantea incorporar cuatro compensadores (e-Statcom, por sus siglas en inglés), que mejorarán la capacidad de amortiguamiento frente a las oscilaciones interárea, habituales en el sistema eléctrico europeo, y proporcionarán un ahorro superior a los 150 millones anuales, de acuerdo con los cálculos del operador del sistema.

También propone incorporar al sistema 28 reactancias —junto con la renovación de otras cuatro— para facilitar el control de tensión. Estas actuaciones proporcionarán un ahorro anual, estima Red Eléctrica, superior a los 250 millones de euros, de acuerdo con los cálculos del operador del sistema.

Según Red Eléctrica, la propuesta incluye exclusivamente actuaciones destinadas a seguir aumentando la resiliencia del sistema eléctrico, facilitando la gestión de los flujos energéticos entre el sur y el norte del país, mejorando la capacidad de amortiguación de las oscilaciones europeas y el control de tensión, y reduciendo el coste para los consumidores.