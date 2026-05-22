Unas 50 personas okupan un club de tenis en Mallorca: "No somos delincuentes"

El fenómeno de la okupación en Mallorca ya no se limita a viviendas vacías o de bajo valor, sino que también afecta a instalaciones de alto nivel como antiguos clubes deportivos o villas de lujo. Así lo ha mostrado el programa de Telecinco El Tiempo Justo, que ha puesto el foco en un club de tenis de la zona de Alcudia okupado desde hace más de una década.

Según el reportaje, alrededor de medio centenar de personas viven en el recinto, okupando espacios como el antiguo restaurante, las pistas y otras dependencias, donde han levantado incluso pequeñas chabolas. Según los vecinos, se trata de una situación prolongada y conocida en la zona. Uno de los okupas entrevistados, identificado como Dani, lleva viviendo dos años en el restaurante del club. Él ha defendido su situación y ha pedido no ser criminalizado por los vecinos: "Los vecinos están pensando que nosotros somos delincuentes".

En la entrevista, el hombre ha reconocido que es consciente de la situación legal en la que se encuentra, sin embargo, no tiene intención de marcharse: "Yo estoy de acuerdo que vivir aquí es un delito. Yo soy consciente. Delincuente, no. No ponemos a nadie problemas aquí. Los vecinos quieren decir lo que quieren decir. A mí me da igual. A mí lo que me molesta es que los vecinos dicen que somos delincuentes".

El fenómeno de las villas de lujo okupadas en Mallorca

El caso del club de tenis se enmarca en un fenómeno más amplio en Baleares: la okupación de viviendas de lujo mediante fórmulas contractuales que posteriormente derivan en impagos y conflictos legales.

En Mallorca hay más de 200 villas de lujo afectadas por situaciones de "inquiokupación", especialmente en zonas como Son Vida, Portals, Santa Ponsa, Costa de los Pinos o Puerto de Pollença.

El modus operandi consistiría en acceder inicialmente mediante contratos de alquiler –en algunos casos de larga duración o incluso estancias turísticas– y, una vez dentro, dejar de pagar para posteriormente negociar compensaciones económicas a cambio de abandonar la vivienda.

En este contexto, algunos propietarios habrían llegado a pagar importantes sumas de dinero para recuperar sus inmuebles, ante unos procedimientos judiciales que pueden prolongarse durante meses o incluso años.