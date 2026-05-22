Ashley Messick, la rastreadora de activos que amenaza a España por los impagos de Sánchez a las renovables

Ashley Messick es una de las principales especialistas internacionales en recuperación de activos, investigaciones globales y conflictos relacionados con Estados soberanos. Fundadora de Veleda, lleva más de quince años asesorando a inversores, despachos y grandes compañías en disputas complejas, litigios transfronterizos y estrategias de ejecución contra gobiernos que se niegan a cumplir laudos y sentencias internacionales.

A lo largo de su carrera ha trabajado en numerosos casos de alto perfil en América Latina, África, Europa y Oriente Medio, participando en procesos que han permitido recuperar o asegurar más de 2.000 millones de dólares. Su trabajo combina inteligencia política, análisis de riesgo, rastreo internacional de activos y enforcement soberano – es decir, todo lo que ocurre después de que un inversor gana un arbitraje pero un Estado decide resistirse al pago.

P: Su perfil profesional es muy interesante. Si me permite la simplificación, viene a ser la experta a quien llaman las empresas que sufren una irregularidad gubernamental y enfrentan, además, dificultades para obtener la indemnización debida.

Cuando se modifican por completo las condiciones de inversión, ¿qué pueden hacer las empresas afectadas? Lo primero, obviamente, es buscar una reparación legal, y los tratados en vigor permiten regular estas disputas de forma transparente, y de hecho la mayoría de los gobiernos cumplen estas obligaciones, reconocen las decisiones de arbitraje en su contra y buscan una resolución para evitar que el problema se enquiste. La pregunta, pues, es qué ocurre si, después de obtener una victoria, el gobierno en cuestión se niega a cumplir con lo que ha dictado el tribunal.

P: Estos casos representan menos del 10% del total de arbitrajes entre empresas y gobiernos soberanos, pero estamos hablando de miles de millones de dólares, de modo que hablamos de asuntos relevantes.

Sí, por suerte el grupo de países que no pagan sus deudas es ciertamente minoritario, por eso casi siempre he trabajado con clientes afectados por incumplimientos reiterados que solamente suelen darse por parte de regímenes autoritarios. Hoy sabemos que la lista de laudos que no han sido satisfechos, que está encabezada por España, está repleta de países donde el imperio de la ley brilla por su ausencia. Hablo de dictaduras africanas, de gobiernos bolivarianos… No tiene sentido que España se sitúe en esa liga, pero es lo que está pasando.

P: Cuénteme cómo logró "forzar" a Ecuador a pagar sus deudas.

A mediados de los 2000, el gobierno ecuatoriano violó las condiciones de inversión ofrecidas a la compañía energética francesa Perenco. Fueron años de disputas, todo en torno a un laudo valorado en cientos de millones de dólares… En total, la controversia se extendió por quince años. La verdad es que, de forma más general, el caso de Perenco en Ecuador resulta ilustrativo de lo que ha ocurrido en numerosos países latinoamericanos, donde distintos gobiernos se negaron a reconocer los laudos y abandonaron los tratados internacionales que regulan el sistema de arbitraje. Pues bien, en el caso de Ecuador, donde había 400 millones de dólares, nos centramos en rastrear bienes, activos y derechos económico-financieros que no pudiesen ser justificados como un elemento irrenunciable para la soberanía del Estado, caso por ejemplo de un buque de guerra, una embajada o un consulado. Hicimos todo ese trabajo, encontramos activos en Estados Unidos, Singapur, Panamá… La verdad, es algo así como una partida de ajedrez, pero, una vez tuvimos clara la situación, decidimos priorizar el tipo de medidas que sabíamos que harían que el gobierno se moviese rápidamente. Fue así como activamos una acción consistente en confiscar o embargar los pagos de deuda soberana que Ecuador debía canalizar desde Luxemburgo para cumplir con sus acreedores. Al intervenir esos pagos y lanzar una campaña mediática para alertar a los mercados internacionales, logramos que, en cosa de unos pocos días, la deuda quedase saldada.

P: También entiendo que ha logrado importantes victorias con Venezuela.

Venezuela podría ser un país tremendamente rico, pero tiene un volumen de deuda inmenso, su economía ha colapsado por completo, millones de personas han tenido que emigrar… En mi caso, he trabajado con inversores que sufrieron la expropiación de sus negocios por parte del gobierno venezolano, cuya respuesta siempre se limitó a negarse a pagar, sin más, sin siquiera fingir que quería formar parte del concierto político y económico internacional. Más que una partida de ajedrez, con Venezuela lo que hemos vivido ha sido más bien una guerra de trincheras, dos pasos adelante, uno atrás, y así. Nuestra estrategia se centró en presentar a la petrolera estatal PDVSA como una extensión del Estado, como un alter ego de la propia Administración Pública. De esta forma, pudimos congelar e incautar cargamentos de petróleo en altamar, bloquear parte de la operativa de sus filiales internacionales, impedir pagos financieros… ¿Qué ha hecho el régimen bolivariano para evitarlo? En esencia, ocultar sus activos, enmascarar sus movimientos con empresas-pantalla, etc. A fecha de hoy, sigue habiendo una deuda de 20.000 millones de dólares con acreedores afectados por impagos de laudos internacionales, y aunque muchas empresas quieren invertir en el país, estos casos se tienen que resolver.

P: Podríamos seguir hablando todo el día de otros ejemplos, pero le tengo que preguntar por mi país.

Cuando me llaman por primera vez para hablarme del caso de España, me sentí sorprendida, el tipo de regímenes con los que lidio de forma más cotidiana son ampliamente reconocidos como Estados incumplidores, corruptos, etc. Por tanto, ¿ir contra un miembro de la Unión Europea? De entrada, fue un shock, no puedo negarlo, pero la cruda realidad es que los inversores que inyectaron decenas de miles de millones en el país y sufrieron la retirada retroactiva de las primas renovables están lidiando con impagos reiterados de estas deudas. Es cierto que, al tratarse de una economía europea, el proceso de identificación es más sencillo que en el caso de un régimen como el ruso o el venezolano, pero claro, si el gobierno actúa de forma activa para incumplir sus obligaciones, pues entonces nos toca hacer el debido trabajo de rastreo de bienes.

P: ¿Y ha sido fructífero?

Hemos identificado propiedades inmobiliarias, activos financieros, contratos comerciales… Recientemente, hemos activado asimismo una serie de acciones referidas a la actividad de la Selección Española de Fútbol en Estados Unidos de cara al Mundial de 2026. Todas las opciones están encima de la mesa.

P: Pero el gobierno no se rinde y sigue batallando.

España ha estado peleando contra sus acreedores, pagando millones y millones a bufetes de abogados que, a lo largo y ancho del globo, han intentado sostener que el país ibérico no debe pagar sus deudas, porque supuestamente estaría blindado en base a un argumento de la "inmunidad soberana". Sin embargo, nosotros no pretendemos embargar una embajada, por tanto, este discurso choca con la realidad.

P: ¿En qué jurisdicciones se va a disputar esta pelea?

Los acreedores de España han llevado con éxito sus casos a Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Singapur, Bélgica y Holanda. Los jueces de todas estas jurisdicciones ya reconocen los laudos, inscriben por tanto a España como un país deudor y, a raíz de esto, los embargos han empezado a convertirse en una realidad. El mejor ejemplo lo tenemos en Bélgica, donde hay 250 millones congelados en una cuenta de banco, o en Holanda, donde se ha incautado la sede del Instituto Cervantes en el país neerlandés.

P: De todos estos mercados, ¿alguno es más relevante?

Bueno, Estados Unidos juega un papel relevante en la estrategia porque sus tribunales permiten activar de manera formal el proceso de rastreo de bienes conocido como discovery order, que básicamente consiste en que una corte de justicia autoriza al acreedor la posibilidad de exigir formalmente que los socios comerciales del deudor desvelen todos sus vínculos económicos y financieros con el país ibérico. En este sentido, los inversores afectados han notificado legalmente a la Reserva Federal y a la Cámara de Compensación de Pagos que desean activar este proceso.

P: Hemos conocido dos embargos muy notables en las últimas semanas…

El embargo de Eurocontrol ha sido un punto de inflexión. Todo avión que discurre por el espacio aéreo español debe pagar una tasa y dichos ingresos se distribuyen después a las empresas nacionales que gestionan los cobros procedentes. Enaire, el operador nacional encargado de recibir estos ingresos, sufrió el embargo de estos flujos de pago, que llegó a acumular 840 millones de euros. En este punto, el Estado actuó para liberar a Enaire de esa carga – pero no sin antes depositar 250 millones en una cuenta bancaria donde ahora mismo siguen estando congelados estos fondos. Otro caso relevante es el de la sede del Instituto Cervantes en Holanda, una propiedad de unos 10 millones de euros radicada en pleno centro de Utrecht. A futuro, es probable que veamos nuevas acciones de este tipo, puesto que, sin dejar de hablar del Instituto Cervantes, pues encontramos que posee sedes por todo el mundo.