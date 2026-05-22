El duro revés de De los Mozos en Indra: "Accionistas y directivos apoyaron su salida"

El nuevo y flamante presidente de Indra, Ángel Simón, por obra y gracia de la Oficina económica de Moncloa, no quiere interferencias en la gestión de la compañía y ha decidido prescindir de José Vicente de los Mozos. Dicen algunas fuentes que es una decisión también impulsada desde la presidencia del Gobierno. Lo curioso es que, según comentan las mismas fuentes casi todo aquel que pinta algo en Indra estaba encantado con el despido de De los Mozos, a quien se ha identificado mucho en los últimos tiempos con un hombre cercano al PP y que esperaba su momento para ocupar la presidencia de la compañía.

Con De los Mozos fuera de la ecuación, la gran patata caliente ahora es la integración de Escribano M&E. Ha sido la gran polémica hasta la fecha y la que terminó dando con los huesos de Ángel Escribano lejos de Indra. Incluso vendiendo su paquete accionarial por un potosí que, según nos cuentan, ha terminado (en su mayor parte) en manos JP Morgan, que financió la compra del 14% de Indra.

Esto es muy llamativo. Primero porque la compra de Escribano por parte de Indra se plantea desde antes de la llegada de Ángel Escribano a la presidencia de la entidad. Ya se planteó, al poco de llegar a la presidencia sin que chirriase a nadie de Moncloa. No ha sido hasta los últimos meses cuando se planteó un conflicto de intereses evidente. Ahora, para justificar la operación, los Escribano no están ni en la dirección ni en el accionariado de la compañía.

Las fuentes consultadas dicen que la fusión se va a llevar a cabo y se hará con un clásico canje de acciones que valorará la compañía de Ángel Escribano y de su hermano Javier en el entorno de los 1.500 millones de euros. Queda por ver si entran de nuevo o no alguno de los hermanos en el Consejo de Administración.

Indra encadena así otra mutación en la cúpula. Desde 2021 acumula cuatro presidentes y cuatro primeros ejecutivos, un carrusel impropio de una empresa estratégica donde la SEPI manda con el 28%, hay 62.000 empleados y miles de millones en contratos.

Lo que parece claro es que para convertirse en un gigante de la defensa, necesita capacidades como las que tiene Escribano M&E.

Ahora, el precio para Simón es alto: más ruido, búsqueda urgente de CEO y un plan industrial pendiente. Pero ha elegido pagarlo antes que gobernar con un ejecutivo en quien ya no confiaba. Ahora deberá demostrar que su dureza es disciplina de gobierno, no mero método de conquista. En Indra mandar no basta: hay que convencer al Estado, a los accionistas y a los clientes de que el poder sirve al plan, no al clan.