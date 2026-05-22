El Tribunal Supremo tumba el registro único de alquileres turísticos del Gobierno

El Tribunal Supremo tumbó ayer jueves el registro único de pisos turísticos que aprobó el Gobierno a través de un real decreto el 23 de diciembre de 2024 al entender que el Estado carece de competencia para establecer esta regulación "exhaustiva".

El máximo órgano judicial en España indica que el Estado carece de título competencial para establecer una regulación exhaustiva de un registro nacional que se superpone a los autonómicos existentes respecto a la inscripción de inmuebles destinados a arrendamientos turísticos, generando así una duplicidad de registros.

De esta forma, el Tribunal Supremo no se opone a la existencia de un registro único de pisos turísticos, sino que establece que han de ser las comunidades autónomas y no el Estado central las que se encarguen de llevarlo a cabo, si es que se deciden a crear un registro. El alto tribunal lo que hace es acabar con la duplicidad que existía hasta ahora entre el registro autonómico y el nacional (por parte del Estado).

El TS sólo anula el registro único del Gobierno

Por su parte, la Generalidad Valenciana había recurrido la norma estatal que regulaba este procedimiento de Registro Único de arrendamientos de corta duración (turístico, de temporada o de habitaciones) y se creaba la ventanilla única digital para la recogida y el intercambio de datos en los alquileres de corta duración.

La sentencia del Tribunal Supremo estima parcialmente el recurso, anulando únicamente aquellos preceptos por los que se crea el llamado registro único de arrendamientos. Sin embargo, desestima el recurso en lo referente a las disposiciones que regulan la ventanilla única digital de arrendamientos, las obligaciones de transmisión de datos de las plataformas en línea y la transmisión de datos con fines estadísticos.

El Supremo entiende que, si bien la norma europea obliga a acomodar los sistemas de registro e información existentes de los arrendamientos de corta duración, lo que no determina es que el procedimiento de registro establecido por un país deba ser nacional.

Las CCAA podrán seguir con su propio registro

La sentencia considera que no estamos ante una regulación sustantiva de los arrendamientos de corta duración, sino que se trata de un procedimiento de registro único de los inmuebles que permite obtener un numero como requisito necesario para poder ofertar estos alquileres de corta duración en plataformas digitales como Airbnb o Booking.

También considera que la regulación excede de lo que constituyen unas "bases" o "medidas de coordinación" concretas y establece una regulación de un registro nacional que se superpone a los autonómicos existentes.

Se mantiene la ventanilla única digital

El Supremo sí admite la competencia del Estado para regular la ventanilla única digital, que creó el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana para "la recogida y el intercambio de datos relativos a los servicios de alquiler de corta duración". El tribunal expresa que existe una creciente preocupación por el alquiler de alojamientos de corta duración que utilizan los servicios de las plataformas en línea y que se intenta poner freno a los abusos que se vienen produciendo en esta modalidad.

También subraya que se ha producido un aumento constante de estos alquileres y que ello incide en la disminución del número de viviendas destinadas a alquileres de larga duración, con el consiguiente aumento del precio de la vivienda en las ciudades o generando problemas de acceso y desplazamiento de residentes habituales a otras zonas. El registro único de alquileres de corta duración empezó a ser efectivo en España el 1 de julio de 2025.

España se convirtió en el primer país de la Unión Europea que lo puso en marcha. Todas las viviendas destinadas a uso turístico o de temporada debían contar obligatoriamente con un código de registro para poder operar legalmente. Los alojamientos que no tuvieran este código de registro no podrían ofertarse en las plataformas. Además, las plataformas estaban obligadas a que en sus aplicaciones los arrendadores identificaran con este número sus viviendas o a realizar comprobaciones periódicas e informar cuando fueran negativas.