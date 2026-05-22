Guyana tiene más barriles de petróleo que habitantes y ya es el décimo proveedor de España

Guyana es un pequeño país de menos de un millón de habitantes (840.890 en la actualidad según la ONU) y que está situado en América del Sur, siendo país vecino de Brasil, Venezuela y Surinam. De este país ya hemos hablado en otras ocasiones cuando hemos destacado el increíble incremento de su renta per cápita en un 700% entre 2015 y 2024, gracias al descubrimiento y explotación de un yacimiento de petróleo en su territorio.

Si hace unos meses contábamos que Guyana ya había superado a Venezuela en producción diaria de barriles de petróleo, las buenas noticias se siguen sucediendo para el país sudamericano al haber incrementado su producción diaria de petróleo en más de un 25% entre 2025 y la actualidad. Según datos oficiales del Gobierno de Guyana, en 2025 el promedio diario de barriles de petróleo producidos en Guyana fue de en torno a 715.000 unidades, mientras que en lo que va de 2026 se producen en promedio 900.000 barriles diarios.

Alcanzaría el millón de barriles diarios a finales de año

Es decir, entre 2025 y la actualidad se ha registrado un incremento del 25,8% en la producción de barriles de petróleo, y se espera que a finales de 2026 se alcance el millón de barriles diarios con la apertura y puesta en marcha de una nueva planta petrolera. No hay que olvidar que Guyana sólo lleva produciendo crudo desde 2019, cuando pasó de menos de 100.000 barriles diarios a los más de 900.000 que produce en la actualidad, un aumento de más del 800%.

De esta forma, el buen desempeño de Guyana ha logrado que se convierta en el décimo país (de 18 países que nos venden petróleo en la actualidad) que más petróleo exporta a España, a pesar de llevar menos de un año vendiendo crudo a nuestro país.

A continuación, vemos la lista de los países que más petróleo venden a España.

Como podemos ver en el gráfico, entre julio de 2025 y marzo de 2026 Guyana se ha posicionado como el décimo país que más petróleo ha vendido a España, con un total de 2,07 millones de toneladas. Por orden de mayor a menor, los principales proveedores fueron: Estados Unidos (7,07 millones de toneladas), Nigeria (5,57 millones de toneladas), México (5,31 millones de toneladas), Brasil (4,92 millones de toneladas), Libia (3,71 millones de toneladas), Canadá (2,79 millones de toneladas), Irak (2,72 millones de toneladas), Argelia (2,67 millones de toneladas), Arabia Saudí (2,61 millones de toneladas) y, finalmente, Guyana (2,07 millones de toneladas).

Resulta llamativo que Guyana haya superado a países como Venezuela, Kazajistán o Angola que tienen mucha más experiencia que el pequeño país de menos de un millón de habitantes. Otro dato curioso es que Guyana ya produce más barriles diarios que habitantes tiene en su país, produciendo más de 900.000 barriles en la actualidad mientras que su población apenas los 840.000 habitantes.

Todavía no conocemos cuál puede ser el techo de este país sudamericano, cuya experiencia en la producción de petróleo no alcanza los 10 años, pero que ya ha sido capaz de superar a países como Venezuela y que, poco a poco, va consiguiendo más socios comerciales para vender su crudo, como es el caso de España.