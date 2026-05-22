La brecha entre jubilaciones y nacimientos en España se dispara un 760% en solo dos años

En cierto sentido, el tiempo corre contra la sociedad española. En un contexto generalizado a nivel europeo de envejecimiento y crecimiento vegetativo en tasas negativas –con un número de defunciones mayor que el de nacimientos–, la prosperidad y el bienestar económico de los españoles se ven amenazados por una tendencia demográfica preocupante que ya se ha consolidado.

Esta tendencia lastra el futuro económico de nuestra sociedad por distintos motivos. Uno de ellos se produce en términos de gasto público, dado el incremento del número de pensiones que se habrán de pagar y la reducción de la aportación de los ocupados al sistema de la Seguridad Social. Pero, además, la propia falta de mano de obra implica una disminución de la fuerza productiva de la sociedad y, por ello, de la capacidad de ofrecer nuevos bienes y servicios.

Crisis demográfica

La población de España se acerca ya a los 50 millones de personas. Pero el motor de dicho crecimiento poblacional se encuentra en la inmigración. En realidad, la pirámide poblacional en nuestro país se está invirtiendo. Como podemos comprobar a continuación, actualmente el grueso de la población lo componen las personas de entre 40 y 60 años. Si nos fijamos en el siguiente gráfico, vemos que en el año 2025 el número de personas de entre 0 y 4 años de edad fue menor incluso que el de personas de entre 70 y 74 años de edad.

INE

Como hemos indicado anteriormente, esta tendencia implica que cada vez será necesario hacer un mayor gasto público para pagar las pensiones de jubilación y el gasto sanitario y asistencial vinculado a la vejez. Esto en sí mismo podría suponer un lastre para las cuentas públicas. El problema se agrava aún más si tenemos en cuenta que la aportación de los ocupados cada vez será menor, puesto que el número de nacimientos ya se encuentra por debajo de las altas de jubilación.

Si atendemos a las estadísticas sobre nacimientos anuales en nuestro país, vemos que en la última década cada año se han registrado menos nacimientos que el anterior, con la única excepción de 2025, cuando hubo un total de 321.164, lo que supuso un aumento del 1,0%, según los datos que proporciona el INE. Sin embargo, esta cifra se sitúa un 23,6% por debajo de los niveles de 2015, año en el que los nacimientos sumaron un total de 420.290.

INE

Por su parte, el número de defunciones sigue una tendencia al alza. Según el INE, durante 2025 se estima que fallecieron en España 446.982 personas, un 2,5% más que en el año anterior. De este modo, desde el año 2015 las defunciones han crecido en un 5,77%, puesto que hace una década sumaron un total de 422.568, de acuerdo con las estadísticas del INE.

La consecuencia de que, al mismo tiempo, crezcan los fallecimientos y disminuya el número de nacimientos es que el saldo vegetativo resultante es negativo. Como podemos apreciar a continuación, en la última década solo se ha registrado un año, en 2016, en el que los nacimientos superaron a los fallecimientos. De este modo, en 2025 el saldo vegetativo de la población fue negativo en 122.167 personas. En comparación con el año 2015, este saldo ha crecido un 6.082,5%.

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Por todo ello, esta situación amenaza directamente a nuestro sistema de Seguridad Social, que ya está viendo cómo el número de jubilaciones supera al de nacimientos. Concretamente, a lo largo de 2025 se registraron 375.324 nuevas altas en pensiones de jubilación, según informa el Ministerio de Seguridad Social. De esta forma, el año pasado fue el tercero consecutivo en el que se jubilaron más personas de las que nacieron.

De acuerdo con los datos de la Seguridad Social, en el año 2023 el número de altas de jubilación alcanzó las 326.949 al cabo del ejercicio, una cifra superior a los 320.656 nacimientos que se produjeron ese mismo año. En 2024 se produjo la misma situación: se registraron 368.065 jubilaciones y, en cambio, nacieron 318.005 personas. El año pasado se mantuvo la tendencia: frente a las 375.324 jubilaciones, nacieron 321.164 personas.

Seguridad Social

Ahora bien, profundizando en estas estadísticas comprobamos que existe un problema aún más preocupante: no solo se registran más jubilaciones que nacimientos, sino que la brecha entre ambas es cada vez mayor. De este modo, el diferencial entre jubilaciones y nacimientos fue en el año 2023 de 6.293. Un año después, el déficit de nacimientos alcanzó los 50.060. En 2025 la brecha se situó en los 54.160. Por tanto, en este período ha aumentado un 760%.