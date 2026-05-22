La gasolina y el diésel moderan precios este 22 de mayo, pero llenar el depósito aún supera los 86 euros

La gasolina y el diésel mantienen precios elevados este 22 de mayo, aunque con cierta estabilidad respecto a semanas anteriores. Según los últimos datos recopilados en distintas provincias españolas, las diferencias entre territorios siguen marcando el coste final para los conductores.

La gasolina sin plomo 95 oscila entre los 1,596 euros por litro en Sevilla y los 1,676 euros en Barcelona. Madrid se sitúa en 1,628 euros, mientras Valencia marca 1,619 euros por litro. Con estos precios, llenar un depósito medio de 55 litros cuesta actualmente entre 87 y 92 euros, dependiendo de la provincia y la estación de servicio.

El gasóleo continúa por encima de 1,70 euros

El gasóleo A mantiene una media alta en prácticamente todo el país. Toledo registra uno de los precios más bajos, con 1,702 euros por litro, frente a los 1,748 euros de Guadalajara.

Por su parte, el gasóleo A+ supera los 1,80 euros en provincias como Valencia, Sevilla o Barcelona, consolidándose como una de las opciones más caras para los conductores.

Las variaciones entre provincias alcanzan hasta 8 céntimos por litro en algunos carburantes, lo que puede traducirse en varios euros de diferencia al repostar un depósito completo.