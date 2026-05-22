La trama Plus Ultra pone en la diana a José Luis Escrivá y Pedro Saura

La que es probablemente una de las noticias más importantes del año, si no la que más, como es la investigación al expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero por los presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, apropiación indebida, falsedad documental y blanqueo de capitales, sigue dando que hablar y poco a poco se van desgranando las 88 páginas que conforman el auto del juez José Luis Calama.

Si bien este medio está realizando una cobertura completa de este caso, hay dos nombres que no aparecen tanto en el auto pero que tendrían su importancia de ser ciertos los hechos que se mencionan sobre el rescate de la aerolínea Plus Ultra por parte del Gobierno.

Hablamos de José Luis Escrivá (que sólo aparece una vez mencionado) y de Pedro Saura (cuyo nombre aparece cinco veces). Escrivá por aquel entonces era ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ocupando ahora el cargo de gobernador del Banco de España. Por su parte, Pedro Saura era secretario de Estado del Ministerio de Transportes en aquel momento, siendo ahora el presidente de Correos.

Escrivá y Saura podrían ser importantes en la trama

Desde el primer momento ya se observa que existía este interés por las ayudas por parte de Plus Ultra, como se aprecia en un mensaje que Rodolfo Reyes (directivo de Plus Ultra) envía a Miguel Palomero (abogado) diciendo que "Necesitamos llegar a las ayudas (...) a ver qué se te ocurre a nivel político. Donde tocar puertas", a lo que Miguel Palomero responde que "Tocamos a Ábalos".

Uno de los principales problemas que tenía Plus Ultra para poder recibir los préstamos por parte de la Sepi es que tenía una deuda con la Seguridad Social de 451.954 euros, como detalla el auto, y que comprendía el periodo desde julio de 2017 hasta mayo de 2020. Por lo tanto, necesitaba obtener un aplazamiento de la deuda por parte de la Seguridad Social.

Reunión entre Escrivá y Zapatero

Según el auto del juez Calama, el 7 de septiembre de 2020 se produjo una reunión en el Ministerio de Trabajo entre José Luis Rodríguez Zapatero y José Luis Escrivá, que por entonces era ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, tal y como aparece en el mensaje que Rubén Eladio (director de la Unidad de Emergencias, Coordinación y Gestión de Crisis del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana) envía a Koldo García, expresando que: "Está Zapatero reunido ahora mismo con el ministro de Inclusión y Seguridad Social en el Ministerio de Trabajo". Un mensaje que el propio Koldo García remite a José Luis Ábalos, entonces ministro de Transporte.

Esta reunión se produjo sólo seis días después de que Plus Ultra presentara formalmente su solicitud de rescate a la Sepi (el 1 de septiembre) y tres días antes de que la Sepi realizara un requerimiento a Plus Ultra para que se realizaran aclaraciones y subsanaciones respecto de la documentación para obtener la ayuda pública (el 10 de septiembre), como detalla el auto.

Un mes después, Plus Ultra logra el aplazamiento de la deuda

Un mes después de la reunión entre Escrivá y Zapatero (que pensaba volar a Venezuela el día de su imputación), el 5 de octubre de 2020, la Seguridad Social concedía a Plus Ultra el aplazamiento de la deuda, permitiendo a la aerolínea poder acceder a las ayudas públicas.

El 9 de marzo de 2021 se aprobaba a través del Consejo de Ministros, en el que estaba José Luis Escrivá, una ayuda para Plus Ultra por valor de 53 millones de euros, a través de un préstamo participativo de 34 millones de euros y de un préstamo ordinario de 19 millones de euros. La presencia de José Luis Escrivá podría ser clave ya que sin el aplazamiento de la deuda que tenía la empresa Plus Ultra con la Seguridad Social no se podría haber concedido la ayuda de 53 millones de euros que recibió durante la pandemia.

Fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones consultadas por Libertad Digital, se han pronunciado este jueves sobre el polémico aplazamiento. "En primer lugar, dentro del ámbito de competencia de la Tesorería General de la Seguridad Social está la tramitación de los aplazamientos, que se efectúa siguiendo el máximo rigor y la legalidad vigente y sin ánimo de perjudicar o favorecer a una compañía concreta. La TGSS actúa de acuerdo con criterios estrictamente técnicos", comienzan explicando.

"En segundo lugar, la figura del aplazamiento de cuotas a la Seguridad Social es una herramienta habitual que solicitan muchas empresas en momentos puntuales, y que durante la pandemia de la COVID se utilizó de forma más intensiva, debido a que el Gobierno puso a disposición varios instrumentos de este tipo para mejorar la liquidez del tejido empresarial en este periodo tan complicado. Por ejemplo, en 2020 se concedieron más de 137.000 aplazamientos (el doble que el año anterior)", siguen con su explicación.

El aplazamiento, una "herramienta habitual"

"Para recibir un aplazamiento, las empresas tienen que acreditar una dificultad transitoria de liquidez y su viabilidad de pagar los vencimientos del aplazamiento, que se debe justificar con garantías. Además, se tiene en cuenta a la hora de aprobarlo en caso de que haya habido aplazamientos anteriores, que se hayan abonado en el periodo previsto, y que a la vista de la documentación aportada acrediten viabilidad", continúan.

"En tercer lugar, la concesión del aplazamiento en concreto a Plus Ultra se ciñó en ese momento a la normativa vigente y al proceder normal en una situación de este tipo. Todos los aplazamientos concedidos finalizaron por pago. En último lugar, los certificados de estar al corriente con la Seguridad Social se expiden de forma automática (como si se tratase del certificado de vida laboral), sin que lo tenga que conceder un funcionario en concreto", concluyen.

Pedro Saura tenía que "hablar bien" de Plus Ultra

Por su parte, el que fuera secretario de Estado del Ministerio de Transportes, Pedro Saura, pudo jugar otro papel de relevancia como influencia positiva para Plus Ultra ante la Sepi. Así se desprende del mensaje que el empresario venezolano Raif El Arigie reenvía a Rodolfo Reyes el 22 de julio de 2020 en el que dice que "acabamos de terminar la reunión con Pedro Saura y su jefe de gabinete, Francisco Ferrer. Reunión agradable, distendida. Lógicamente, se notaba que nos han recibido por las ‘altas’ recomendaciones (...) Transportes no decide las compañías que se pueden acoger a la ayuda, la Sepi creará un consejo económico para valorar y decidir las solicitudes. El papel del ministerio será únicamente ‘hablar’ bien de la compañía, que en nuestro caso lo tenemos asegurado. Abrazo".

Todas las menciones a Pedro Saura que aparecen en el auto (cinco en total) giran en torno a esta reunión. En la primera mención se indica que su secretaria se ha puesto en contacto con Plus Ultra para concertar la reunión. En la segunda se afirma que se ha conseguido una reunión con Pedro Saura. La tercera y la cuarta aparición de su nombre se refieren a la reunión propiamente dicha, tal como ya hemos detallado. Por último, la quinta mención aparece en una recapitulación de hechos, donde nuevamente se señala que hubo una reunión con Pedro Saura.

Así pues, y aunque aún queda mucho para que se resuelva todo este caso, de ser ciertas las implicaciones de Escrivá y Saura, sería un golpe duro contra el actual Gobierno de Pedro Sánchez, ya que ambos fueron una parte importante de su gabinete y Pedro Saura actualmente es el presidente de Correos, mientras que José Luis Escrivá es el gobernador del Banco de España.