Nuevo varapalo al Gobierno de Pedro Sánchez y sus políticas en materia de vivienda. Este jueves el Tribunal Supremo ha anulado el Registro Único de arrendamientos de corta duración, también conocido como "ventanilla única" en la que los propietarios de viviendas turísticas debían conseguir un número de licencia para poder anunciarse en plataformas como Airbnb o Booking, pasando eso sí, por un registrador de la propiedad. Una medida que puso en marcha el Gobierno en año pasado con el Real Decreto 1312/2024 que acabó entrando en vigor el 1 de julio. Sin embargo la ocurrencia española para cumplir con la exigencia europea de aplicar medidas para controlar el aumento desproporcionado de los pisos turísticos, invadía competencias. Esto es lo que sentencia el Tribunal Supremo que concluye que "el Estado carece de título competencial para establecer una regulación exhaustiva de un registro nacional que se superpone a los registros autonómicos existentes respecto a la inscripción de inmuebles destinados a arrendamientos turísticos".

Por todo ello la Asociación de Viviendas y Apartamentos Turísticos de Andalucía (AVVAPRO) celebra con alegría el revés judicial a la medida del Gobierno que tantos quebraderos de cabeza han provocado a los propietarios y al mercado de la vivienda turística en sí. "En el mundo rural, el Registro Único ha sido una verdadera sangría", relata a Libre Mercado el presidente de la patronal Juan Cubo, recordando que en los grandes núcleos urbanos la gente suele tener en orden la información catastral de sus viviendas, pero en los pueblos no es así, y aunque para obtener el número de referencia- para poder alquilar el inmueble- no era necesario, algunos registradores de la propiedad lo exigían, con el consiguiente coste económico, además de tiempos de espera, búsqueda de documentación… En definitiva, han estado obligados a perder el tiempo y la energía en labores burocráticas que se podrían haber ahorrado. Por eso estas personas pueden sentirse "agraviadas".

Igual que los que no habían podido obtener el número de referencia y el Gobierno obligó a las plataformas a eliminar sus anuncios. "Estos propietarios han perdido todos sus ingresos por no poder tener los anuncios activos, por lo que tienen derecho a reclamarlos por lucro cesante", explica Cubo quien relata que ha habido andaluces que se han esperado antes de acudir al Registro Único y "les ha salido bien".

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En un comunicado la patronal de la vivienda turística en Andalucía asegura que la resolución del Alto Tribunal representa "un importante respaldo al marco competencial establecido en la Constitución y en los estatutos de autonomía, que atribuyen a las comunidades autónomas las competencias exclusivas en materia de ordenación turística". De hecho, AVVAPRO recuerda que Andalucía, igual que otras autonomías, "ya cuenta con registros turísticos propios, sistemas de control e inspección y normativa específica plenamente operativa", por eso, en cuanto el Ejecutivo aprobó el Real Decreto, comunidades autónomas como la Valenciana y Andalucía lo recurrieron.

El presidente de la patronal en Andalucía, Juan Cubo denuncia que el Gobierno se ha dedicado a destruir el turismo andaluz, "con lo bien que lo hacemos" -destaca- y "representa la opción que mejor se adaptar a nuestras necesidades, pero Consumo se ha dedicado a decir que las viviendas turísticas eran ilegales. Y no es así. Lo que era ilegal era el Real Decreto del Gobierno". Por eso desde AVVAPRO consideran que esta sentencia lanza un mensaje claro sobre la necesidad de que cualquier regulación que afecte a la actividad turística "se base en criterios de proporcionalidad, seguridad jurídica y cooperación entre administraciones, evitando soluciones improvisadas o alejadas de la realidad operativa del sector".