Mercadona ya construye su tienda más grande: 13.000 metros cuadrados y 5 millones de inversión

El éxito de Mercadona sigue siendo apabullante. Ahora, la cadena de Juan Roig invierte más de cinco millones de euros en unas instalaciones que multiplican la superficie del establecimiento actual e incorporan aparcamiento para más de 300 vehículos.

Según publica ABC, Mercadona ha confirmado que el próximo lunes 1 de junio abrirá las puertas de su nuevo supermercado en Cabo de Palos, en el municipio murciano de Cartagena. La noticia la trasladó la propia directora de Relaciones Externas de la compañía en la Región de Murcia, Ana Belén Martínez, en una reunión con la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo.

La inversión supera los cinco millones de euros en una parcela de más de 13.000 metros cuadrados, lo que convierte al establecimiento en uno de los más grandes de la red de la cadena valenciana en España. El nuevo local se levanta a escasos metros de la tienda a la que sustituye, en una zona de fuerte afluencia turística durante los meses de verano.

Las dimensiones del proyecto hablan por sí solas. La planta baja contará con más de 4.100 metros cuadrados destinados a la galería comercial, almacén y zona de carga y descarga. A eso se suma un sótano de 8.700 metros cuadrados con capacidad para 235 plazas de aparcamiento —ocho de ellas adaptadas— y una zona exterior con 90 plazas adicionales.

La alcaldesa Arroyo valoró positivamente la llegada de la nueva superficie, subrayando que "no solo refuerza la oferta comercial de la zona, sino que también garantiza el mantenimiento del empleo y crea nuevas oportunidades". Para Mercadona, la apertura no supone reducción de plantilla: los aproximadamente cincuenta trabajadores del actual establecimiento serán trasladados a las nuevas instalaciones.

En paralelo, la compañía también ha inaugurado esta semana su segunda 'Tienda 9' en Cataluña, concretamente en el Mercat Municipal de Sitges (Barcelona). La reforma, en la que han participado 60 proveedores, ha supuesto una inversión de 3,2 millones de euros e incluye una reorganización integral del espacio bajo el concepto de Obrador Central, donde se concentran todas las áreas de preparación de productos frescos. La nueva distribución permite un ahorro del 10% en energía y hasta el 40% en consumo de agua.

Mercadona prevé cerrar 2026 con cerca de 60 tiendas bajo este formato repartidas por todo el territorio nacional.