Por qué la cotización LBMA es vital para invertir en oro y evitar riesgos de liquidez

Frente a la crisis de confianza en la moneda fiat que imprimen los Estados, que viene acompañada de un proceso continuado y sostenido de inflación, por el cual las unidades monetarias van perdiendo su poder adquisitivo, los metales se presentan como una interesante alternativa para salvaguardar nuestra capacidad de compra. En este sentido, el oro ha sido históricamente el valor refugio de referencia y que más confianza ha inspirado en los inversores.

No obstante, los mercados financieros han ido desarrollándose hasta el punto de que las oportunidades de inversión en metales no residen únicamente en la compra y el atesoramiento de unidades físicas. Actualmente, gracias a la digitalización de Oro Libertad, los inversores pueden acceder al oro tokenizado de Prosegur Digital Gold, que tiene una pureza equivalente al 99,99%, el estándar Good Delivery del mercado.

Lo cierto es que el comportamiento del oro frente a ciclos de inflación, crisis bancarias o deterioro monetario mantiene intacta su función como herramienta de descorrelación de carteras. La exposición al metal precioso permite reducir la dependencia de activos financieros vinculados directamente a la política monetaria, la deuda soberana o la volatilidad bursátil.

En este contexto, la entrada de soluciones tokenizadas respaldadas por oro físico amplía además el acceso al mercado a perfiles que antes encontraban barreras logísticas o costes elevados de almacenamiento. El modelo digital reduce la fricción operativa, pero mantiene el respaldo físico como núcleo de valor del activo.

Con todo, la expansión del mercado de RWA –dedicado a los activos reales tokenizados– ha elevado el interés por activos físicos respaldados mediante tecnología blockchain. Así, la tokenización del oro permite fraccionar la propiedad, facilitar la liquidez y simplificar el acceso a inversión en metales preciosos.

Precio de referencia LBMA

No obstante, la seguridad de la inversión en oro no radica únicamente en la posesión del metal, sino que requiere de la capacidad de elección y evaluación consciente por parte de los tenedores de este metal y de sus potenciales compradores. De esta forma, es evidente que los inversores interesados en recurrir a este activo han de contar con la información necesaria para tomar las mejores decisiones. Precisamente, la información que proporcionan los precios de mercado es, quizás, uno de los elementos más necesarios y que más valoran los inversores en sus operaciones.

Así, cuando se trata del mercado de oro, el precio de referencia de este activo lo marca la London Bullion Market Association (la Asociación del Mercado de Lingotes de Londres; LBMA, por sus siglas en inglés), la máxima autoridad mundial en el mercado mayorista de oro y plata, cuya función principal reside en establecer los estándares de calidad y fijar el precio de referencia internacional para estos metales.

Esta institución fija además los criterios técnicos y operativos que deben cumplir las refinerías, los distribuidores y los custodios para operar dentro de los mercados globales de oro. Por tanto, la referencia LBMA no se limita a la pureza del metal. En realidad, también verifica procesos de producción, controles de trazabilidad, estándares de almacenamiento y cumplimiento normativo internacional.

Así las cosas, con el crecimiento de la tokenización de activos reales (RWA), la relevancia de este valor de referencia se ha intensificado en mayor medida si cabe, puesto que el desarrollo de soluciones digitales respaldadas por oro físico obliga a elevar los mecanismos de verificación sobre el activo subyacente. Precisamente, Oro Libertad toma como referencia la cotización publicada por la LBMA para determinar el precio del oro en cada operación, garantizando transparencia y alineación con el mercado internacional.

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