¿Qué está pasando con Puig? La empresa española sufre una sangría en el Ibex por la fusión con Estée Lauder

El sector de los cosméticos y las colonias ha protagonizado este viernes un auténtico terremoto financiero. En concreto, ha sido la española Puig la que ha visto cómo el valor de cotización de sus acciones se desplomaba tras haber puesto fin a las negociaciones con una de las marcas líderes a nivel mundial para una posible fusión. De hecho, lo ocurrido durante la sesión de esta jornada podría calificarse de sangría bursátil.

De este modo, se frustra una operación que hubiera supuesto la unión de dos grandes compañías del sector a nivel mundial. Lo cierto es que el portfolio de la compañía incluye marcas de primer nivel, como Rabanne, Carolina Herrera, Charlotte Tilbury, Jean Paul Gaultier, Nina Ricci, Dries Van Noten, Byredo, Penhaligon’s, L’Artisan Parfumeur, Uriage, Apivita, Dr. Barbara Sturm, Kama Ayurveda y Loto del Sur, así como las licencias Christian Louboutin, Banderas y Adolfo Dominguez, entre otras.

Desplome en Bolsa

En un comunicado remitido a la CNMV, Puig ha anunciado que ha puesto fin a las conversaciones con la compañía americana The Estée Lauder Companies sobre "una posible combinación de negocios". Así, en el documento la empresa española recuerda cómo el pasado mes de marzo confirmó que se encontraba en contacto con la marca americana para estudiar una "posible combinación de los negocios de ambos grupos".

Así las cosas, Puig incide en que "en dicha comunicación, la compañía anticipó que, salvo que se alcanzara un acuerdo, no existían garantías sobre la operación ni sobre sus términos". De este modo, trata de justificar que este viernes haya tenido que anunciar "que dichas conversaciones han terminado y que las compañías no han alcanzado un acuerdo para una potencial fusión de sus respectivos negocios".

En cualquier caso, desde la compañía trasladan que continúan "plenamente enfocados en la ejecución de nuestra estrategia y en impulsar un crecimiento rentable". Por ello, subrayan que el fin de las negociaciones con la marca americana "no modifica nuestra hoja de ruta estratégica". De hecho, destacan que "seguimos construyendo sobre nuestras fortalezas en belleza premium".

En este contexto, desde Puig han tratado de restar importancia al resultado de las negociaciones con Estée Lauder. De este modo, en su comunicado aseguran que "nuestra sólida estructura de capital nos otorga flexibilidad para acometer un amplio abanico de alternativas estratégicas alineadas con nuestras prioridades a largo plazo". Al respecto, expresan que "continuaremos aplicando un enfoque altamente selectivo y orientado a la creación de valor en M&A, para seguir complementando nuestro portfolio". Finalmente, concluyen asegurando que "reafirmamos nuestra confianza en nuestras Love Brands y en nuestros excepcionales equipos, así como en nuestra fortaleza como compañía independiente para generar valor a largo plazo".

Sin embargo, pese al optimismo trasladado por la firma española en relación con su futuro y la fortaleza de su negocio, el mercado ha recibido la noticia con más cautela. En consecuencia, este viernes, Puig sufría un gran desplome en Bolsa que llegaba a los dos dígitos. Concretamente, como podemos comprobar a continuación, al cierre de la sesión de este viernes las acciones de la empresa caían casi un 13,38%. Así las cosas, el precio por acción se situaba en el entorno de los 15 euros por título.

BME

No obstante, la reacción del mercado ha sido opuesta en ambos lados del Atlántico. Mientras los títulos de la compañía catalana sufrían fuertes descensos en el Ibex 35, las acciones de The Estée Lauder se disparaban un 10,25% en la apertura de Wall Street de este viernes, hasta situarse en los 87 dólares. Así, los títulos de la estadounidense registraban este repunte después de alcanzar un incremento de hasta un 12% en la preapertura de mercado y tras cerrar la jornada bursátil de este jueves, cuando aún no se conocía la noticia, con un alza del 0,91%.

Con todo, lo sucedido este viernes supone un cambio de tendencia. Lo cierto es que, desde que trascendieron las negociaciones entre ambas compañías el pasado 23 de marzo, las acciones de Puig habían acumulado una subida del 17,37% hasta el cierre de este jueves. En cambio, Estée Lauder había registrado en ese mismo periodo una caída del 8,16%.

¿Por qué ha fracasado la operación?

No obstante, lo más curioso de lo sucedido radica en las razones que explican el fracaso de las conversaciones entre ambas empresas. Según informa el diario Expansión, el obstáculo principal para las negociaciones lo han encontrado en la voluntad de otra compañía del sector: la británica Charlotte Tilbury. Según este medio, la compañía tendría intención de renegociar las condiciones del contrato formulado entre ambas marcas en el año 2020, cuando Puig adquirió una participación mayoritaria de Tilbury.

Concretamente, tal y como anunció la compañía en junio de 2020, en dicho contrato se establecía que la fundadora mantendría una participación minoritaria significativa. De este modo, Charlotte continuaba como Chairman, President y Chief Creative Officer de la compañía y Demetra Pinsent, como CEO. Posteriormente, según un comunicado de la empresa publicado en diciembre de 2024, Puig y Charlotte acordaron la extensión de su colaboración.

En dicho comunicado, se explicaba que "según los términos de la renovada colaboración, Charlotte Tilbury MBE conservará una participación minoritaria, y Puig asumirá progresivamente la propiedad completa, hasta adquirirla totalmente a principios de 2031". De este modo, se detallaba que "el acuerdo incluye opciones de compra y venta ejercitables en diferentes periodos entre 2026 y 2031 y valoradas en base a un múltiplo vinculado a las principales métricas financieras del negocio de Charlotte Tilbury".

No obstante, según informa Expansión, el acuerdo incluye una cláusula que da derecho a Tilbury "a activar la venta forzosa de su 21,5% en bloque, lo que podría suponer un desembolso por parte de Puig de varios cientos de millones de euros que Estée Lauder no estaría dispuesta a asumir".