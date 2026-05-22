Todas las mentiras del Gobierno sobre los pisos turísticos y el problema de la vivienda

Hay gobiernos que aprenden de sus errores y los corrigen. Y hay gobiernos que acumulan fracasos como quien colecciona sellos, con la misma devoción y sin el más mínimo atisbo de autocrítica. El de Pedro Sánchez pertenece, sin lugar a dudas, a la segunda categoría, y la política de vivienda es su gran museo de los horrores.

El último capítulo lo ha escrito el Tribunal Supremo esta semana al anular el Registro Único de arrendamientos de corta duración, la llamada "ventanilla única" que el Gobierno impuso el año pasado mediante el Real Decreto 1312/2024 y que obligaba a los propietarios de viviendas turísticas a obtener una licencia para poder anunciarse en plataformas como Airbnb o Booking. La sentencia es inapelable: el Estado carecía de competencia para crear un registro nacional que se superponía a los ya existentes en las comunidades autónomas. Lo que el Gobierno vendió como una medida ordenadora del mercado era, en realidad, una extralimitación competencial que invadía las atribuciones de las autonomías y que ya habían recurrido, entre otras, Andalucía y la Comunidad Valenciana.

Las consecuencias prácticas de esta ocurrencia regulatoria no han sido menores. Propietarios rurales que no tenían en orden su documentación catastral —algo perfectamente habitual fuera de los grandes núcleos urbanos— se vieron atrapados en una maraña burocrática que les impidió alquilar sus inmuebles. Algunos perdieron todos sus ingresos por no poder mantener activos sus anuncios. Tiempo, dinero y energía malgastados por culpa de una norma que el Supremo acaba de tirar a la papelera. Y ahora tienen derecho a reclamar por lucro cesante. Enhorabuena, señores del Gobierno: han conseguido perjudicar a propietarios, a turistas y al sector, todo a la vez.

Pero más allá del fallo judicial concreto, lo relevante es lo que esta sentencia simboliza. El problema de la vivienda en España —tanto residencial como turística— tiene una solución conocida, sencilla de enunciar aunque políticamente incómoda para la izquierda: más oferta y menos trabas. Más suelo, más agilidad administrativa, menos impuestos y menos regulación asfixiante. Cada vez que un economista, un promotor o un simple ciudadano con sentido común lo explica, el Gobierno mira hacia otro lado y responde con otra vuelta de tuerca regulatoria.

España no tiene un problema de vivienda; tiene un problema de Gobierno. Uno que prefiere subvencionar antes que liberalizar, anunciar antes que construir y multar antes que comprender. Mientras tanto, los españoles pagan el alquiler con los dientes apretados. La factura, como siempre, llegará en las urnas.