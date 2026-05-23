El choque de realidad de una agricultora al pretender vender sus productos online

Cada cierto tiempo surge un debate en torno a la agricultura, especialmente cuando los precios de estos alimentos se encarecen o cuando los agricultores se quejan de que sus márgenes de beneficio son bajos. En ese debate se anima a los agricultores a reducir intermediarios y vender ellos mismos directamente sus productos, obteniendo así una mayor ganancia.

En este sentido, la agricultora almeriense Samanta ha contado la problemática a la que se ha enfrentado cuando ha intentado vender sus productos por su propia cuenta. La joven tiene más de 26.000 seguidores en Instagram en su cuenta "AgroSamanta_" y su invernadero se encuentra en Níjar,

"¿Sabéis la cantidad de veces que escucho eso de que los agricultores tienen que hacer venta directa? Vale, pues yo lo he hecho. He comprado cajas, he diseñado la caja, he preparado la web, he hablado con la gestoría, he organizado todo para vender mis cajas online. Ahora mismo lo que tengo en el invernadero es calabacín y cebolletas, con eso preparo una caja de unos 4 o 5 kilos", comienza diciendo la joven agricultora.

"¿Sabéis cuánto puedo cobrar por esa caja? 12 euros, porque sinceramente lo que hay dentro de esa caja no vale más. Pero ahora viene lo mejor, porque llamo a empresas de paquetería de transporte y me dicen que como es comida perecedera tiene que ir como un reparto urgente. ¿Y sabéis el precio del envío? De 20 a 25 euros", continúa.

"El envío cuesta el doble que el paquete"

"O sea, 20 euros de envío para una caja que vale 12 euros. Entonces decidme, ¿quién paga eso? Porque luego es muy fácil decir, los agricultores tienen que modernizarse, tenéis que vender online, tenéis que emprender, pero nadie habla de lo imposible que es todo esto. Porque si no se mandan cientos de paquetes, las empresas no te bajan el precio. Así que muchas veces no es por falta de ganas, es porque las cuentas no salen", concluye Samanta.

Como vemos, de lo que se queja esta joven agricultora de Almería es de que el coste de enviar un paquete puede llegar al doble de su valor. Según relata Samanta, una caja de calabacines o cebolletas de las que ella vende tiene un valor de 12 euros, mientras que el precio de enviarla al posible comprador puede ascender a 25 euros.

La lección de sus seguidores

Es aquí donde un usuario le respondía que "ahora comprenderás el valor que añade el comercio al precio final", en referencia a quienes dicen que los intermediarios no aportan ningún valor en el proceso de distribución. En este mismo sentido, otra persona le decía que "¿Ahora entiendes los precios de los supermercados?". Uno de los comentarios con más likes decía que "es que luego se demoniza al intermediario como si lo único que hiciera es subir el producto".

Un punto a destacar es que posiblemente la influencer agrícola haya dado en el clavo al decir que "si no se mandan cientos de paquetes, las empresas no te bajan el precio", ya que en este caso las empresas de transporte podrían alcanzar un acuerdo con el agricultor (o con varios agricultores) por el cual los precios de envío de cada paquete serían más bajos a cambio de un mayor volumen de paquetes. El problema está en que no se alcanza la cantidad suficiente de paquetes ni se mantiene un ritmo de venta diario y constante, lo que encarece el proceso al no poder aplicar economías de escala.