El déficit de vivienda se dispara: ya equivale a una década entera sin construir casas

Un análisis elaborado por el Instituto Juan de Mariana sostiene que el problema de la vivienda en España no responde a fenómenos especulativos ni a una supuesta falta de intervención pública, sino a un desequilibrio estructural entre oferta y demanda. El trabajo, firmado por Santiago Calvo López y quien suscribe estas líneas, concluye que el mercado arrastra un déficit acumulado de 841.000 viviendas debido al desplome de la construcción residencial en la última década.

Los datos son demoledores. Entre 2018 y 2025, se han creado en España alrededor de 1,52 millones de nuevos hogares, mientras que apenas se han terminado 676.000 viviendas. Según los autores, esta brecha refleja que la oferta residencial permanece estancada en torno a las 90.000 unidades anuales, muy lejos del ritmo necesario para absorber el crecimiento de la demanda, impulsado en buena medida por el aumento de población inmigrante. Dicho de otro modo: el déficit acumulado ya equivale, en la práctica, a casi diez años enteros de construcción al ritmo actual.

El siguiente gráfico refleja el desequilibrio:

Este desequilibrio explica el fuerte encarecimiento tanto de la compraventa como del alquiler, así como las crecientes dificultades de emancipación de los jóvenes. Por este motivo, el IJM rechaza la idea de que el problema derive de la "codicia de los propietarios" y sostiene que la escalada de precios responde principalmente a la insuficiencia de vivienda disponible.

El análisis realizado también cuestiona las políticas de control de precios y las ayudas a la demanda: "Limitar los alquileres reduce todavía más los incentivos para construir, mientras que subvencionar el acceso a la vivienda sin aumentar la oferta termina trasladándose a mayores precios". En su lugar, se sugiere "una strategy basada en ampliar la disponibilidad de suelo, reducir trabas administrativas y facilitar la actividad promotora y constructora".

En cambio, "el déficit seguirá creciendo mientras no se construya más vivienda", lo que reclama un cambio de enfoque en la política residencial española, tras años de intervencionismo y restricciones urbanísticas.