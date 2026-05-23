El FMI saca los colores a Sánchez: exige reformar pensiones, más oferta de vivienda y reducir la inseguridad jurídica

El Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó ayer viernes un pequeño informe en el que insta a España a acometer una serie de reformas en el sistema de pensiones, vivienda y en el mercado laboral, así como reducir la inseguridad jurídica que existe en nuestro país, además de la eliminación gradual de las recientes medidas de apoyo a la energía o la armonización de los tipos de IVA. A continuación, te contamos todas las claves.

Así, el FMI ha dado una serie de recomendaciones a España, donde también ha aprovechado para afirmar que el crecimiento de España se debe especialmente a la "fuerte inmigración que ha impulsado el crecimiento de la fuerza laboral". No obstante, avisa de que "a pesar de los avances recientes, la tasa de empleo sigue siendo una de las más bajas de la zona euro, el repunte de la productividad es todavía reciente y el ritmo de envejecimiento demográfico es uno de los más rápidos entre sus pares".

"La tasa de empleo sigue siendo de las más bajas de la UE"

Sin embargo, aunque desde el FMI se elogie la evolución económica de España en líneas generales, han recomendado realizar una serie de reformas en nuestro país. Así podemos leer lo siguiente "entre las medidas clave se incluyen la eliminación gradual de las recientes medidas de apoyo a la energía, la consideración de una mayor reforma de las pensiones y la armonización de los tipos de IVA, protegiendo al mismo tiempo a los hogares vulnerables".

Los expertos del FMI también creen necesario que se adopten medidas para impulsar el empleo y mejorar la productividad. En este sentido, han recomendado "reforzar las políticas activas del mercado laboral y facilitar aún más la expansión y la innovación de las empresas. Entre las medidas importantes se incluyen la reestructuración del crédito fiscal para I+D, la solución del desajuste de competencias y la reducción de las barreras comerciales que aún persisten entre las regiones españolas y los países de la Unión Europea. Tras constatar el deterioro de la asequibilidad de la vivienda, los consejeros instaron a adoptar medidas decisivas para aumentar la oferta de vivienda, como son acelerar el desarrollo urbano, simplificar los permisos y reducir la inseguridad jurídica".

Pensiones, el mercado laboral y la vivienda

Es decir, desde el FMI no sólo se recomienda al Gobierno de España que realice una serie de reformas en materia de pensiones o en el mercado laboral, sino que también es consciente del problema que tiene nuestro país con la inseguridad jurídica en materia de vivienda (siendo las okupaciones uno de los problemas más graves, entre otros), instando a España a que solucione ese problema y a que fomente la creación de vivienda con una simplificación de los permisos para construir y acelerando el desarrollo urbano.

Por último, desde el organismo internacional también se recomienda la eliminación gradual de las medidas de apoyo a la energía (como las ayudas a los combustibles) y la armonización del IVA, que en el caso de España se traduce en un aumento de este a los niveles europeos.

Así pues, vemos que el FMI alerta a España en este informe de que tiene que realizar una serie de ajustes en cuestiones tan importantes como son el sistema de pensiones, el mercado laboral o el mercado de la vivienda, donde observa que la inseguridad jurídica es uno de los principales problemas que se han de solucionar cuanto antes.