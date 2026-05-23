¿El mejor legado de Trump? La propuesta más imaginativa, barata y sencilla del tipo más odiado

Donald Trump ha puesto su nombre a muchas cosas a lo largo de su vida, pero pocas con tanto fundamento económico como las llamadas cuentas Trump. Se trata de una medida que ha pasado casi desapercibida en los medios españoles y que, sin embargo, merece más atención que buena parte de las políticas económicas que sí copan titulares.

Esta semana, en Economía para Quedarte sin Amigos comparamos el cheque bebé de José Luis Rodríguez Zapatero y extraer las enseñanzas que podrían aplicarse en España.

La idea es sencilla: el Gobierno estadounidense abrirá una cuenta de ahorro a cada recién nacido en Estados Unidos. Los niños nacidos entre 2025 y 2028 recibirán además una aportación inicial de 1.000 dólares del Estado, vinculada al 250º aniversario de la independencia. A partir de ahí, las familias pueden aportar hasta 5.000 dólares anuales con ventajas fiscales, las empresas pueden contribuir hasta 2.500 dólares adicionales por empleado también bonificados, y organizaciones sin ánimo de lucro pueden hacer ingresos directos en las cuentas de familias de bajos ingresos. El dinero debe invertirse en activos financieros (con límites dirigidos a canalizar la inversión de forma preferente hacia empresas norteamericanas) y no puede tocarse hasta que el niño alcance la mayoría de edad.

Visión a la largo plazo

Lo que hace interesante la medida no es tanto el impulso inicial del Estado como la lógica que hay detrás: poner el interés compuesto a trabajar desde el primer día de vida. Con solo 1.000 dólares de partida y una rentabilidad media anual del 7% —la histórica de la bolsa americana en términos reales— un niño que no toque ese dinero tendría más de 114.000 dólares (98.327 euros) al llegar a la jubilación. Si sus padres añaden 200 dólares mensuales, la cifra supera el cuarto de millón a los 30 años, el medio millón a los 40 y los 2,3 millones a los 60. Son cifras que parecen irreales hasta que se introducen en cualquier calculadora de interés compuesto.

Richart y Soriano no se quedan en los números. La segunda parte del episodio analiza las implicaciones ideológicas y sociales de extender el ahorro y la propiedad de activos financieros a las clases medias y bajas. Una sociedad de propietarios —no solo de viviendas, sino de participaciones en empresas a través de fondos de inversión— es una sociedad más estable, menos proclive a la envidia redistributiva y más capaz de entender de forma intuitiva cómo funciona la generación de riqueza. Como se apunta en el programa, no hace falta explicarle el capitalismo a alguien que lleva diez años viendo crecer su cuenta: lo entiende solo.

Un país sin cultura financiera

Por su parte, España, uno de los países europeos con menor patrimonio financiero per cápita y con el ahorro concentrado en depósitos bancarios que pierden poder adquisitivo cada año, sería precisamente el lugar donde una medida así tendría más impacto. Frente al bono cultural de 400 euros que se gasta en semanas, una cuenta de ahorro bonificada para menores generaría círculos virtuosos durante décadas. El coste para el Estado sería asumible. Lo que no tiene precio es el cambio de mentalidad que podría provocar.

Para profundizar en estas ideas y conocer los cálculos completos del interés compuesto aplicados a las cuentas Trump, te invitamos a escuchar el episodio completo de Economía para Quedarte sin Amigos, disponible en todas las plataformas de podcast y en el canal oficial de YouTube.