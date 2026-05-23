La Comunidad de Madrid blinda la única mina de sepiolita de la Unión Europea que creará más de 1.100 empleos

La Comunidad de Madrid ha resuelto conceder la prórroga de explotación de la concesión minera Tolsadeco, que se encuentra entre los distritos de Vicálvaro y San Blas-Canillejas, tras analizar y desestimar las alegaciones presentadas durante el trámite de audiencia. La Administración regional garantiza así la continuidad de la extracción de sepiolita en Madrid, en un proyecto que es único en toda la Unión Europea.

La concesión minera de Tolsadeco se extiende por 512 hectáreas y alberga las últimas reservas conocidas de sepiolita de máxima pureza. Este mineral es un elemento clave para la fabricación de las baterías de vehículos eléctricos, donde tanto España como toda la Unión Europea dependen fuertemente de China. También permite la fabricación de catalizadores y biocidas inorgánicos patentados. Por tanto, esta explotación minera permite reducir la dependencia con China.

Este proyecto adquiere aún más relevancia cuando observamos que, según la firma de consultoría e investigación de mercado Data Intelo, España concentra más del 50% de las reservas mundiales de sepiolita de alta calidad comercial y de alta pureza. Como podemos leer "las principales reservas mundiales se concentran en España (cuenca de Vallecas-Vicálvaro), Turquía (Eskisehir) y China (provincia de Liaoning), y se estima que España alberga el 54% de los depósitos de clase mundial".

Un proyecto único en la Unión Europea

Por otro lado, de nada han servido las alegaciones medioambientales, hidrológicas y procedimentales presentadas contra este proyecto, ya que finamente la Comunidad de Madrid ha considerado que el expediente cuenta con todos los informes y avales necesarios.

En concreto, la Declaración de Impacto Ambiental, formulada en 2019, fue ratificada en abril de 2024, tras consultar a las administraciones afectadas y considerar la documentación aportada por las entidades alegantes. Por su parte, la Confederación Hidrográfica del Tajo ha calificado como "viables" los trabajos de explotación y restauración proyectados, donde no se observa ningún tipo de impacto irreversible sobre el medio.

Podría crear más de 1.100 puestos de trabajo

Los proyectos de explotación de sepiolita y su transformación industrial podrían generar en Madrid un total de 1.120 empleos, siendo 350 de estos directos y 770 indirectos. El 100% de la actividad se basa en transformación industrial de alto valor añadido, de manera que no se vende mineral en bruto, sino productos finales que llegan a más de cien países.

El proyecto cuenta con todos los requisitos necesarios para su desarrollo, tales como la Declaración de Impacto Ambiental favorable, Plan de Restauración informado favorablemente por el órgano ambiental y estudio de valoración de riesgos para la salud humana con informe igualmente favorable. La resolución establece que, una vez finalizada la explotación, la restauración deberá orientarse hacia la creación de un complejo lagunar estable con un potencial ecológico superior al actualmente existente.