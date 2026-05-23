Àngels Barceló ya no es la voz de las mañanas de la cadena SER. Renovaba los contratos una vez al año y ahora tocaba. Desde la propiedad de la empresa, Joseph Oughourlian, presidente de Prisa, quería completar la moderación editorial a imagen y semejanza de lo sucedido en El País cuando enseñó la puerta de salida a Pepa Bueno. Fuentes internas insisten: se trata de ganar algo de pluralidad, no de girar ni mucho menos a la derecha. Básicamente ser un medio progresista, no sanchista.

En la cabecera de papel, tras la salida de Pepa Bueno, las aguas parecen bajar tranquilas, pero no ocurre lo mismo en la SER. Hasta ahora Àngels Barceló presumía de ser quien hacía y deshacía a placer en la línea editorial, pero esto se ha terminado. Tocaba renegociar el contrato y Joseph Oughourlian le ha plantado cara. "O decido la línea editorial, o me voy", habría amenazado Àngels Barceló, a lo que Oughourlian contestó: "La línea editorial la marca la propiedad". "La cosa estaba clara, evidentemente ella no es la dueña de la radio", confiesa una fuente conocedora de las negociaciones.

Otras fuentes cercanas a Prisa indican a Libre Mercado que las posiciones estaban muy lejos de acercarse, ya que Barceló quería controlar, además de la línea editorial, también a los contertulios que participaban en su programa y en otros de la cadena. Según estas fuentes, en eso consistió el ultimátum que Barceló dejó encima de la mesa esta misma semana en su reunión con la consejera delegada Pilar Gil.

Sin embargo, desde Prisa se le ha indicado que la línea editorial la marcan los propietarios y que la decisión, igual que en El País, es buscar más pluralismo a la línea editorial, a los informativos y, por supuesto, a las tertulias donde se busca "que no sea unicolor y unipresidencial", según nos dicen textualmente las fuentes. Así las cosas, este mismo viernes Àngels Barceló presentó su dimisión ante la dirección general de la SER, y no ante la consejera delegada.

Ahora hay que buscar un sustituto, para el cual lo que parece más claro es que la opción preferida de Oughourlian sea promocionar a algún talento interno, más que ir a buscar en otras ondas —ha sonado mucho Alsina en los mentideros periodísticos como nuevo puntal de la SER—.

Así las cosas, la SER va a tener una línea editorial parecida a la de El País. Va a haber entrada de periodistas e intelectuales que no sean de izquierdas en las tertulias y los informativos serán más equilibrados.

Tal es la situación que algunos compañeros de la SER ya se han postulado para coger el programa estrella de la casa, Hoy por Hoy, a partir de la próxima temporada. Según las fuentes consultadas, es Aimar Bretos quien se postula con más posibilidades de lograr el puesto. Otro de los candidatos sería el segundo de Àngels Barceló, José Luis Sastre.

¿Qué pasará ahora con Àngels Barceló? Pepa Bueno, la que fuera directora de El País antes de que Oughourlian le enseñara la puerta, se colocó en Televisión Española, ese proyecto para mayor gloria de Pedro Sánchez. No sé si Àngels encontraría acomodo en la parrilla pública. Lo que parece seguro es que editorialmente estaría más en sintonía.