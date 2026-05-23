Telefónica encadena tres semanas al alza y ya sube un 16,5% en bolsa en 2026

Telefónica encadena tres semanas al alza en el selectivo español y ya sube un 16,5% en bolsa en lo que va de año. La tecnológica prolonga su buen tono bursátil y suma su tercera semana consecutiva en positivo, con un avance cercano al 4% en las últimas cinco jornadas.

La compañía eleva su cotización hasta los 4,096 euros, alcanzando máximos desde comienzos de noviembre. En lo que va de año, el valor acumula una revalorización del 16,5%, frente al avance del 4% del IBEX 35 en el mismo periodo.

Los sólidos resultados del primer trimestre que la compañía presentó el pasado 14 de mayo, que batieron las previsiones del mercado, han impulsado la cotización de Telefónica en las últimas jornadas. Además, esta semana Telefónica ha reforzado su posición financiera con una emisión de bonos con la que ha captado 750 millones de euros y en la que el libro de órdenes superó los 2.000 millones de euros.