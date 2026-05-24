Corrupción, amiguismo y ruina: no sólo es Zapatero, hay que cerrar la Sepi

El polémico rescate de Plus Ultra en el año 2021 le ha estallado en la cara a José Luis Rodríguez Zapatero, que acaba de ser imputado por la Audiencia Nacional en el marco de una investigación por blanqueo de capitales centrada en la aerolínea chavista.

Integración en organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental. Las implicaciones que se le atribuyen a Zapatero son gravísimas. Según las investigaciones, Zapatero podría haber maniobrado para que el Ejecutivo de Pedro Sánchez rescatara a la compañía con 53 millones de euros a cambio de comisiones.

Lejos de atisbar que Zapatero podría estar moviendo hilos en la sombra para desviar dinero público a Plus UItra, ya en 2021, el propio rescate de la compañía en el marco de la Covid y a través de la Sepi fue duramente cuestionado. Sin embargo, el Gobierno (con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a la cabeza) hizo una defensa a ultranza de la necesidad de salvar a la compañía venezolana. No tenía apenas aviones, una cuota de mercado irrisoria, perdía dinero antes del covid... pero había que rescatarla.

Un organismo muy cuestionado

¿Y quién estaba detrás de esta operación? Pues la Sepi, un instrumento estatal que depende de Hacienda y a través del que el Gobierno gasta dinero público en rescatar empresas o en entrar en la empresa privada. Y esto supone un coladero de despilfarro, en el mejor de los casos, o un coladero de corrupción, en el peor.

El último año en el que hay publicadas cuentas de la Sepi es el 2024, un ejercicio ruinoso para este organismo, donde perdió la friolera de 501 millones de euros. El organismo justifica estos números rojos en que ese ejercicio tuvo que inyectar dinero a Correos y a Navantia.

Cabe recordar que Correos está presidida ahora por Pedro Saura, que también está en la diana del caso Plus Ultra. En el caso de Navantia, su anterior presidenta es ahora presidenta de la Sepi y mujer de confianza de Montero. Antes de ella dirigió la Sepi, Vicente Fernández, también de confianza de Montero. Seguimos: la Empresa Nacional de Uranio (Enusa), Mercasa, Tragsa… más nombres en la Sepi relacionados con la corrupción del PSOE.

Si a esto le sumamos otros rescates cuestionables, como el de Air Europa, Duro Felguera o Tubos Reunidos, que también están en el punto de mira de la Justicia, es razonable que los españoles se planteen que no necesitan de una Sepi que dilapide su dinero y que algunos políticos la usen como una herramienta de poder. Si no saben mantener un organismo de este calado de forma transparente, que funcione de forma eficiente y que cuide de su presupuesto, es lógico pensar que hay que cerrar la Sepi.