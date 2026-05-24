El desastroso balance de la Ley de Vivienda de Sánchez: el alquiler sube un 31% y la oferta se hunde un 30%

Han pasado tres años de la aprobación de la Ley de Vivienda, que el Gobierno puso en marcha con el objetivo, supuestamente, de paliar los efectos de la crisis del sector inmobiliario y poner fin al alza de los precios. Así, la norma incluía cláusulas contra los desahucios, establecía límites al precio de los alquileres y concretaba las llamadas "zonas tensionadas" con el fin de justificar la intervención pública en ellas.

No obstante, la situación actual del mercado de la vivienda es aún peor de la que existía en 2022, antes de la puesta en marcha de esta legislación. De hecho, en los lugares en los que se ha aplicado, como es el caso de Cataluña, se dan los peores escenarios en materia de vivienda. Así, en la región catalana el alquiler permanente está siendo sustituido por el temporal y la oferta ha caído drásticamente.

Desastre del Gobierno con la vivienda

La situación del mercado de la vivienda ha empeorado notablemente tres años después de la aprobación de la Ley de Vivienda. De acuerdo con los datos publicados en un informe elaborado por el portal Idealista, el precio del alquiler en España se ha incrementado un 31%, mientras que la oferta disponible se ha reducido un 30%. En este contexto, la competencia entre inquilinos ha aumentado un 119%.

Así las cosas, el portal inmobiliario explica que, si bien es cierto que, según el Ejecutivo, la ley nació con el objetivo de contener los precios y facilitar el acceso a la vivienda, lo cierto es que ninguna capital española ha registrado descensos en las rentas del alquiler durante este periodo. De hecho, el informe destaca que, entre las ciudades que han aplicado limitaciones de precios, Pamplona es la capital donde menos han subido las rentas, con un incremento del 11,9% en tres años. En cambio, por encima del 20% de subida se encuentran Bilbao (20%) y La Coruña (22,7%).

Por su parte, de acuerdo con el portal inmobiliario, Madrid y Valencia lideran las subidas fuera de las zonas tensionadas. Al respecto, Idealista explica que, fuera de los mercados intervenidos, Segovia encabeza el aumento de precios del alquiler con un incremento del 51,2% desde mayo de 2023. A continuación, aparecen Madrid (42,1%) y Valencia (41,6%).

En cualquier caso, lo más importante es que el informe destaca una fuerte contracción de la oferta en varios mercados con regulación de precios. De hecho, Barcelona registra la mayor caída, con un descenso del 69% en el número de viviendas disponibles para alquiler permanente respecto a hace tres años.

Así las cosas, el portal inmobiliario señala a Barcelona como ejemplo del modelo regulado. Concretamente, Francisco Iñareta, portavoz de Idealista, sostiene que Barcelona representa "la gran paradoja" de las medidas de regulación del alquiler. Según el portavoz, aunque las limitaciones de precios han contribuido parcialmente a moderar algunas rentas, la caída de la oferta ha incrementado de forma notable la competencia entre inquilinos. "El resultado es un mercado con precio regulado que es accesible solo a aquellas familias mejor posicionadas, que no tendrían problema en hacer frente a las rentas a precios de mercado", concluye.