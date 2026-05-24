El drama demográfico: cinco cifras sobre natalidad todavía peores de lo que imaginabas

Este jueves, Eurostat publicaba su informe anual "Demography of Europe – 2026 edition", que se sumaba a su análisis de la estadísticas de fertilidad presentado hace unos meses. Y no hay muchos cambios: la población europea sigue envejeciendo; el saldo demográfico (crecimiento vegetativo) en la mayoría de los países es negativo si no contamos la inmigración; y la natalidad, que está en mínimos históricos, sigue sin despegar.

¿Y en el caso de España? Más de lo mismo… pero peor. En la mayoría de los indicadores estamos a la cola del continente.

Éste es un tema del que se habla mucho, pero en el que normalmente no somos conscientes de la gravedad de la situación. Es decir, sí, sabemos que las cifras demográficas no son demasiado buenas; pero, al mismo tiempo, es probable que no tengamos una idea de lo que implican los datos reales.

Por eso, aquí van cinco de esas cifras reunidas por Eurostat esta semana, y que dibujan un panorama bien preocupante [Nota: en casi todos los casos, los datos recogidos son los de 2024; es verdad que hay algún indicador en los que el INE ha publicado las cifras de 2025, pero tomamos los del año anterior para hacer la comparativa con Europa y tener cifras homogéneas entre todos los países].

(1) Número de nacimientos: menos de la mitad que hace cincuenta años. Toda Europa ha visto caer el número de nacimientos en términos absolutos. Apenas hay regiones en el Viejo Continente en las que ahora mismo nazcan más bebés que en los años 80 y 90. Pero, en el caso de España, ese desplome es mucho más acusado que en otros países: en 2024, nacieron poco más de 320.000 niños en nuestro país; medio siglo antes, en 1974, lo hicieron casi 690.000. En los países que ahora conforman la UE, la caída ha sido de 6,1 millones de nacimientos en 1974 a los 3,55 de 2024. Como vemos, en los dos casos son fuertes descensos, pero en el caso español es mucho más pronunciado: 54% frente a un 42% en el conjunto de la UE.

(2) La tasa de fertilidad sigue cayendo. Ya estamos en 1,1 hijos por mujer. España lleva 40 años con tasas de fertilidad muy bajas. Ni nos acercamos, desde comienzos de los 80, a ese nivel de 2,1 hijos por mujer que se establece como tasa de reposición (la que asegura que la población no decrece). El problema es que, dentro de unos datos que, como decimos, son malos desde hace décadas… los últimos años son todavía peores. En 2024 marcamos el mínimo de los últimos 20 años: 1,1 hijos por mujer. La media de la UE es de 1,34 hijos por mujer (muy baja, pero bastante mejor que la española). En esto somos los segundos por la cola, sólo por delante de Malta, que registra un paupérrimo 1,01 hijos por mujer.

(3) Edad media de las madres cada día más elevada. Una de las razones de la baja fertilidad y de la caída en el número de nacimientos reside en la edad media de las madres. También aquí España destaca, para mal. Somos el tercer país, tras Italia y Luxemburgo con una edad media de las madres más altas en el momento del nacimiento de su primer hijo: 31,5 años. Esta cifra es muy elevada por muchas razones, entre otras, porque hace mucho más complicado que una mujer que quiera tener varios hijos pueda cumplir con ese deseo. Si tienes tu primer hijo a los 35 años (como es muy habitual en España), será muy difícil que puedas añadir 2-3 más a la familia.

De hecho, en este gráfico, tomado directamente de la web de Eurostat, podemos ver la gravedad de la situación en España. En el eje horizontal, tenemos la edad media en el momento del primer hijo. En el eje vertical, la tasa de fertilidad. Los países que peor situación tienen, son los que están en el cuadrante inferior derecho: baja fertilidad y madres muy mayores. Pues bien, el punto rojo es España (lo hemos destacado para que se vea con claridad nuestro lugar en el gráfico).

(4) Y todo esto con un 33% de madres nacidas en el extranjero. El porcentaje de niños nacidos de madres extrajeras también es muy llamativo. En primer lugar, por lo obvio: que uno de cada tres niños tengan una madre que no ha nacido en España nos indica que estamos ante un cambio social y demográfico como pocas veces se ha visto en la historia (de hecho, si le sumamos a los niños nacidos de padre extranjero y madre española, estaríamos cerca del 40% del total). Además, este dato nos sitúa también en los primeros puestos de la UE: quitando los países más pequeños (Luxemburgo, Malta…) España es el tercero de la lista tras Austria y Bélgica. La media de la UE es un 24% (alto, pero lejos del nivel de España). Pero, además, esta cifra nos debería llevar a la reflexión: porque los demás datos que hemos ofrecido son totales, de todo tipo de madres. Por lo que, la pregunta es, si sólo contaran las madres españolas: ¿dónde estarían nuestras tasas de fertilidad o las estadísticas sobre el número de nacimientos? Pues serían todavía peores de las que indicábamos en los anteriores epígrafes.

(5) La edad mediana ya roza los 46 años. Todo esto tiene un efecto evidente en el envejecimiento del conjunto de la población. Porque, además, no es algo que haya comenzado ayer; esto lleva décadas en marcha. El porcentaje de población de menos de quince años ya está, en nuestro país, por debajo del 13% del total: es una cifra muy baja, tanto en términos históricos como si lo comparamos con el resto de la UE. Nos estamos convirtiendo, a pasos acelerados, en un país de viejos. De esta manera, la edad mediana en España ha pasado de 38,6 años en 2005 a 45,8 años en 2025. Son más de siete años de incremento en apenas dos décadas: es una barbaridad. Recordemos que la edad mediana es la que divide en dos al conjunto de la población: la mitad tiene más años y la otra mitad es más joven. España, que a comienzos del siglo XXI era uno de los países con una edad mediana más baja de Europa (en aquel año, la edad mediana en la UE era de 39,6 años, uno más que en nuestro país) ya está acercándose a los que lideran (para mal) esta estadística: Grecia, Italia y Portugal.