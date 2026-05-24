El negocio de la chatarra: las claves del pesaje de cobre, el falso latón y el límite de 1.000 euros en efectivo

La entrega de residuos metálicos acumulados en domicilios o talleres se mantiene como una vía recurrente para la obtención de liquidez inmediata a través del mercado del reciclaje férrico y no férrico. Un proveedor particular ha registrado el proceso de venta de una partida de desechos en las instalaciones de la empresa Ferrometall, ubicada en Manresa, donde se ha constatado cómo la pureza de los materiales y la correcta clasificación determinan de forma directa el rendimiento económico final antes de pasar por caja.

Calibración técnica e inspección de acumuladores

El procedimiento de recepción en la planta arranca con una fase obligatoria de verificación para garantizar la transparencia en el pesaje de la mercancía. El operario de la báscula digital introduce una pesa patrón de 10 kilos para demostrar que el visor digital se encuentra perfectamente equilibrado. Tras esta comprobación, la entrega de dos baterías de coche usadas arroja un peso neto conjunto de 38 kilos. Este tipo de componente destaca por su alta densidad interna debido a los bloques de plomo que conforman sus celdas de almacenamiento energético.

La segunda fracción de la mercancía corresponde a una partida de cobre limpio, un conductor altamente cotizado que se entrega libre de plásticos protectores o fundas aislantes. La báscula registra un total de 4 kilos para este material no férrico, cuya limpieza previa agiliza su introducción en las líneas de fundición industriales.

El test magnético para descartar el falso latón

El punto de inflexión de la transacción se produce durante la inspección de una serie de componentes que el cliente pretendía comercializar bajo la categoría de latón. El técnico de la planta recurre a un test físico de magnetismo para comprobar la naturaleza exacta de la aleación de cobre y zinc. "Aquí tenemos el imán. En caso de que sea latón, no va a imantar", explica el especialista para certificar la calidad del producto.

La aplicación del imán industrial demuestra que las piezas sufren una atracción magnética inmediata, confirmando que la mercancía es en realidad hierro. Esta confusión es habitual entre los usuarios particulares debido a los revestimientos superficiales de las piezas, pero reduce el beneficio de la operación en el mostrador de la chatarrería. "El latón se paga bastante mejor que el hierro", señala el operario antes de clasificar la tanda como residuo férrico común, registrando un peso final de 8,5 kilos.

Limitaciones legales para el cobro en metálico

La liquidación final de los tres materiales descritos asciende a un importe total de 56,70 euros. Al tratarse de una cuantía reducida, el personal de la empresa efectúa el abono de la factura en dinero efectivo de manera inmediata. No obstante, la normativa sectorial de control fiscal limita de forma estricta las operaciones físicas de caja en cuanto el volumen de la entrega aumenta. "A partir de unos 1.000 euros, una cosita así, ya es transferencia" bancaria obligatoria para asegurar la trazabilidad del flujo monetario.

Para los ciudadanos que proyecten la limpieza de naves o garajes, la planta mantiene una tarifa fija de 0,20 euros por kilo para la compra de chatarra genérica, aplicable tanto a las variantes limpias como sucias. El horario de atención comercial se extiende de lunes a viernes de 8:00 a 19:00 horas, abriendo también los sábados por la mañana hasta las 13:30 horas para facilitar el acceso a proveedores que trabajan durante los días laborables.