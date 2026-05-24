España, cada vez más dependiente de China con Sánchez: ya compra más que a Alemania

Desde que Pedro Sánchez llegó al poder en 2018, España se ha convertido en un país cada vez más dependiente de China, un país que no se caracteriza precisamente por respetar los derechos humanos a los que tanto hace referencia nuestro presidente. Esta dependencia no sólo se observa en las frecuentes visitas del Ejecutivo al país dirigido por Xi Jinping (como la más reciente de Yolanda Díaz), sino también en que las relaciones comerciales entre China y España cada vez son más intensas.

Así se desprende de los datos más recientes de comercio del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa a través de "DataComex", donde podemos ver que las importaciones provenientes de China ya superan a las de Alemania y son prácticamente las mismas que las de todo el continente americano (América del Sur y América del Norte).

Las importaciones desde China siguen creciendo

En concreto, vemos que en el primer trimestre de 2026 las importaciones desde China están valoradas en 12.519 millones de euros, mientras que en el mismo trimestre del año anterior fueron de 12.094 millones de euros. Es decir, se ha producido un incremento del 3,51% en un año.

Por sectores económicos, la mayoría de los productos que España ha comprado desde China en lo que va de 2026 pertenecen a la categoría de bienes de equipo (como maquinaria específica de ciertas industrias y equipos de oficina y telecomunicaciones), seguida de manufacturas de consumo (como textiles y confección, juguetes y otras manufacturas de consumo) y semimanufacturas (como productos químicos). Hay que decir que esta tendencia ya se observó en el año 2025, cuando las importaciones totales desde el país asiático sumaron un valor de 50.249 millones de euros.

Si bien hemos mencionado que las importaciones desde China en el primer trimestre de 2026 han crecido un 3,51% con respecto al mismo periodo del año anterior, también hay que decir que las exportaciones al gigante asiático han caído un 3,55% entre el primer trimestre de 2025 y el primer trimestre de 2026, pasando de 2.000 millones de euros a 1.929 millones de euros. Es decir, mientras crecen las compras de España a China en el primer trimestre del año, caen las ventas al país asiático en el mismo periodo.

China iguala a toda América y supera a Alemania

Por otro lado, cabe destacar que las importaciones desde China (12.519 millones de euros) son prácticamente las mismas que las desde toda América (incluidas América del Norte y del Sur), que en el primer trimestre de 2026 suman un total de 12.575 millones de euros. Por su parte, desde América destacan las importaciones de productos energéticos (principalmente petróleo y gas) y semimanufacturas (como productos químicos).

China también supera ya a Alemania, el país con la economía más importante de toda la Unión Europea, en importaciones. Las importaciones desde el país germano en lo que va de 2026 suman un valor de 12.367 millones de euros, donde destacan principalmente los bienes de equipo (como aparatos eléctricos o maquinaria específica de ciertas industrias), semimanufacturas (como productos químicos, hierro y acero) y bienes del sector del automóvil (como automóviles y motos, y componentes del automóvil).

De esta forma, vemos que las compras de bienes desde China no sólo son ya mayores que las compras desde Alemania, sino que son prácticamente iguales que las importaciones de todo el continente americano, lo que nos habla del gran peso que tiene China en nuestro comercio exterior.