El Sindicato de Inquilinas de Madrid ha cosechado este domingo un estrepitoso fracaso en la manifestación contra el "rentismo" celebrada en el centro de la capital. La protesta, presentada durante semanas como una gran movilización ciudadana contra la crisis de la vivienda, ha terminado convertida en una marcha deslucida, con una asistencia muy inferior a la esperada y con tramos en los que prácticamente había más periodistas y organizadores que manifestantes.

Ni el respaldo de CCOO y UGT, ni la presencia de dirigentes de izquierda, ni la intensa campaña mediática previa han conseguido llenar las calles de Madrid. La convocatoria, que ha arrancado en Atocha y ha finalizado en Plaza de España, apenas ha reunido a unos cientos de personas, muy lejos de la imagen de "clamor social" que los convocantes han intentado proyectar.

La pobre asistencia ha resultado especialmente llamativa teniendo en cuenta el tono apocalíptico empleado por el Sindicato de Inquilinas durante los últimos días, denunciando una supuesta "emergencia habitacional" y llamando incluso a preparar futuras huelgas de alquileres.

El contraste entre el discurso empleado por el sindicato y la realidad de la calle ha sido evidente. Durante los últimos días, los organizadores habían denunciado que "Madrid vive una crisis de vivienda sin precedentes" y que "la crisis de vivienda se ha convertido en una máquina de empobrecimiento, expulsión y control de nuestras vidas".

Ni siquiera han movilizado a sus propios afiliados

El pinchazo resulta todavía más significativo si se compara con las cifras que maneja el propio sindicato. Según los datos publicados por la organización en su portal de transparencia, el Sindicato de Inquilinas aseguraba contar con alrededor de 1.800 afiliados en Madrid y varios miles en el conjunto de España.

Durante la protesta se han repetido las habituales consignas contra propietarios, fondos de inversión, inmobiliarias y pisos turísticos. Los convocantes han llegado a asegurar que la crisis "ha sido provocada y sigue siendo sostenida por rentistas, inmobiliarias, fondos, bancos y grandes conglomerados inmobiliarios", además de por "los gobiernos y las instituciones públicas que han posibilitado este modelo".

La vivienda nos cuesta la vida, y hoy somos más de 80.000 personas movilizándonos para acabar con el negocio de la vivienda. Basta ya.

Bajemos los precios.

Acabemos con los desahucios.

Aplastemos la especulación. #24MVivienda pic.twitter.com/YSnTadbKEe — Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid (@InquilinatoMad) May 24, 2026

Sin embargo, los organizadores han evitado mencionar otros factores que también afectan al acceso a la vivienda, como la inseguridad jurídica, la okupación o la lentitud y el coste de los trámites burocráticos del sector urbanístico.

Las recetas defendidas por el movimiento —más intervención pública, limitaciones al alquiler, expropiaciones y expansión masiva de vivienda pública— han vuelto a dominar el discurso de una protesta marcada más por la ideología que por propuestas realistas para aumentar la oferta residencial.

A la manifestación han acudido dirigentes de PSOE, CCOO y UGT –entre ellos el propio Pepe Álvare–, además de distintos colectivos de izquierda y plataformas vecinales. Pero ni siquiera ese amplio respaldo político y sindical ha evitado la imagen de fracaso de una convocatoria que aspiraba a reeditar las grandes protestas por la vivienda de otros años.