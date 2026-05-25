¿Amenaza la IA a los sindicatos? "Los agentes de IA van a trastocar las relaciones laborales"

La IA ha venido para quedarse y supondrá un cambio radical para nuestras economías. Lo cierto es que el desarrollo de esta nueva tecnología ya está impulsando el surgimiento de nuevas formas de producción, sobre todo dado el amplio abanico de aplicación e integración con la que cuenta. Sin embargo, no podemos olvidar que este impacto se trasladará también al ámbito laboral, afectando a muchos empleos y creando nuevos puestos de trabajo.

En este sentido, el profesor Juan Manuel López Zafra ha analizado en Con Ánimo de Lucro la evolución reciente de la inteligencia artificial, su impacto en la economía global y las tensiones que ha generado en el mercado laboral, la educación y la infraestructura energética. De este modo, Zafra ha explicado cómo este mismo año la inteligencia artificial ha consolidado cambios acelerados en el sector y ha apuntado a nuevos equilibrios entre grandes compañías tecnológicas.

Apuesta por la IA

Durante la entrevista, López Zafra ha contextualizado el debate tecnológico a partir de la reciente encíclica papal sobre inteligencia artificial, que ha vinculado con la tradición de la doctrina social de la Iglesia iniciada con Rerum Novarum. Así, ha señalado que el texto ha introducido un marco de reflexión sobre el impacto de la tecnología en la "humanidad", en paralelo a transformaciones económicas y sociales de gran alcance.

Precisamente, el profesor ha afirmado que este tipo de mensajes "ha marcado líneas" que pueden influir en consumidores y empresas, especialmente en un contexto que ha descrito como complejo y de alta incertidumbre. Además, ha subrayado que no se ha tratado tanto de un cambio tecnológico directo como de una orientación ética y social sobre su uso.

Por otra parte, el profesor universitario también ha detallado cómo la competencia entre empresas de inteligencia artificial ha entrado en una fase de fuerte aceleración. Concretamente, Zafra ha apuntado que compañías como OpenAI o Anthropic han mantenido estrategias de crecimiento muy intensas, aunque con elevados niveles de consumo de capital.

La apuesta en el potencial de la IA es tal que, de acuerdo con las explicaciones del profesor universitario, algunas de estas empresas han llegado a quemar "el doble de lo que ingresan" en su proceso de expansión, especialmente en computación y energía. De hecho, según ha detallado López Zafra, las valoraciones previstas en futuras salidas a bolsa relacionadas con el sector han alcanzado cifras de más de un billón de dólares, lo que ha situado a estos actores entre los más relevantes del sistema financiero global.

En cualquier caso, uno de los ejes centrales del análisis ha sido el papel de la energía como limitación estructural del desarrollo de la IA. Al respecto, López Zafra ha explicado que el principal cuello de botella no ha sido únicamente la fabricación de chips, sino el consumo energético necesario para entrenar y ejecutar modelos avanzados.

Impacto laboral

En el plano laboral, el profesor ha explicado que la inteligencia artificial ha comenzado a sustituir tareas cognitivas más que físicas, afectando a perfiles como abogados junior, analistas financieros o consultores. Así, ha detallado que este cambio ha generado un "miedo legítimo" entre los jóvenes que acceden al mercado laboral, al percibir que las tareas de entrada tradicionales han sido automatizadas. En este sentido, ha defendido la necesidad de transformar la educación hacia un modelo en el que los estudiantes aprendan a interpretar el trabajo realizado por sistemas de IA más que a ejecutarlo directamente.